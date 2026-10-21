В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото
У Умані внаслідок атаки РФ з...
Джерело: Колаж OBOZ.UA
Розгорнути
Вночі 21 жовтня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Умані в Черкаській області. У результаті обстрілу в місті зафіксовано руйнування в кількох місцях.
Однією з цілей окупантів став гіпермаркет, також пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили в Черкаській обласній військовій адміністрації.
Наслідки нічного терору
За інформацією ОВА, відомо, що в результаті ворожої атаки зруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідовано.
Внаслідок атаки одна людина отримала травми. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Також ворожі дрони влучили в будівлю гіпермаркету та його територію, внаслідок чого також виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель.
Знищений гіпермаркет.
Джерело: Суспільне Черкаси
Зруйнований будинок.
Джерело: Черкаська ОВА
Окупанти атакували Умань.
Джерело: Черкаська ОВА
У гіпермаркеті сталася пожежа.
Джерело: Черкаська ОВА
На місці нападу працювали рятувальники.
Джерело: Черкаська ОВА
В обласному управлінні поліції підтвердили, що в результаті влучання пошкоджено приватний житловий будинок. Також там уточнили, що будівлю гіпермаркету пошкодили уламки ворожих БПЛА, а не пряме влучання.
Наслідки обстрілу фіксують у кількох місцях. Остаточні дані стануть відомі після огляду місць вибухотехніками поліції та слідчо-оперативними групами.
На місцях події працюють усі необхідні служби. Поліцейські, рятувальники та медики продовжують виконувати свої завдання, обстеження територій триває.
Умань атакували безпілотники.
Джерело: Національна поліція України
На місці нападу працювали рятувальники.
Джерело: Національна поліція України
Ворог завдав удару по Умані.
Джерело: Національна поліція України
Наслідки атаки.
Джерело: Національна поліція України
Повторна атака на місто
У поліції повідомили, що вранці російські війська здійснили повторну атаку на Умань ударними БПЛА на кшталт "Герань". Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру, одна жінка травмувалася.
Близько 08:00 БПЛА впав на територію Уманського національного університету. За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку.
Близько 09:00 внаслідок влучення БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала жінка, вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки ворожого удару та фіксують черговий військовий злочин Росії. Розгорнуть оперативний штаб із ліквідації наслідків.
У будинках вибиті вікна.
Джерело: Національна поліція України
Окупанти атакували гіпермаркет.
Джерело: Національна поліція України
На місці атаки працювали рятувальники.
Джерело: Національна поліція України
Нагадаємо, 21 жовтня російські війська атакували Кременчук у Полтавській області. Один із ворожих ударних дронів влучив у будівлю Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.
Як писав OBOZ.UA, вночі 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. В результаті влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, у тому числі дитина, отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад і майже два десятки приватних автомобілів.