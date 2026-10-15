Блог | Величезний ляпас "півням": ВМС України знищили одразу шість головних носіїв КАБів!

Півні думали, що можуть безкарно запускати десятки реактивних Шахедів. Сотні Кабів по фронту на мирних містах.

Знищити декілька дата-центрів, щоб обвалити нам інтернет.

Постійні удари по ТЕЦ, ТЕС та енергетиці...

Але прийшла осінь. І ми почали серйозно добиватися успіхів у приниженні ворожого потенціалу.

Вивід з ладу дата-центрів Яндексу. В черговий раз дістали Омський, та системна робота по інших НПЗ. Відпрацьовуються заводи та підприємства ОПК. Робота по флоту взагалі без варіантів – останні Калібри запускались з Каспія. Чорноморський скоро стане підводним.

І сьогодні Військово-морські сили підтвердили – одразу аж ШІСТЬ головних носіїв КАБів, літаки Су-34М були знищені на аеродромі біля Рязані, Борісоглєбськ!

Наслідки ураження аеродрому... Джерело: AviVector Розгорнути

Ці "качині морди" можуть до 8 тонн скидати Кабів за один виліт! А тепер кількість чугунія суттєво зменшиться, що відчують всі)

Це дуже крута новина, та величезний ляпас півням. Остання партія таких літаків була три штуки, отже знищено одразу дві партії бомбардувальників! І ще круто, що ця операція була здійснена саме нашими, українськими ракетами – Нептун!