Великі плани провалилися: що стоїть за ультиматумом Путіна про "здачу Донбасу" і в якому становищі опинилися війська російських окупантів

Активізація дипломатичного треку в Абу-Дабі і подальша зустріч американської переговорної групи в Москві з Володимиром Путіним показали не стільки результативний рух до миру, скільки розширення амбіцій і ультиматумів від російського диктатора. І це вкотре підтверджує, що він "заточений" лише на продовження війни. Але вимоги, озвучені Путіним на зустрічі в Москві, особливо щодо добровільної здачі Україною своїх територій, були найбільш відірваними від реальності. А з огляду на демонстративне приниження в Китаї вони й узагалі виглядають як рефлексія пораженця.

Що ж насправді відбувається в Донецькій області, у якому становищі опинилися війська окупантів і що пішло не так із захопленням регіону – у новому матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA і групи "Інформаційний спротив".

Насамперед хочу звернути увагу на те, що Путін, а разом із ним і західні офіційні особи та ЗМІ, а також деякі українські масмедіа продовжують використовувати некоректний термін – Донбас.

Донбас – це Донецький кам’яновугільний басейн, що охоплює Донецьку, Луганську, а також Дніпропетровську, частково Харківську і зовсім трохи Запорізьку області.

Але під Донбасом багато хто автоматично має на увазі саме Донецьку область, і в цьому криється головна небезпека використання цього терміна. Адже якщо Росія, як розраховують у Москві, зможе домогтися територіальних поступок у цьому питанні й українські війська залишать найукріпленішу область України, то вже наступного дня агресор вимагатиме піти й з інших територій, що належать до кам’яновугільного регіону. У разі відмови бойові дії відновляться.

Саме на це я вже не перший рік звертаю увагу в контексті небезпеки використання терміна "Донбас".

А тепер безпосередньо про те, наскільки вимоги Путіна узгоджуються із ситуацією на полі бою.

Поле битви – Донецька область

Для початку оцінимо загальну ситуацію в регіоні.

На сьогодні українські війська контролюють близько 4 950 км² Донецької області. "Близько" – тому що Сили оборони України проводять низку контратакувальних операцій, особливо це стосується зони Лиманського напрямку, під час яких противник змушений відступати. Але інформація про результати надходить у режимі інформаційної тиші зі значною затримкою, тому реальна зона контролю може бути більшою і сягати навіть понад 5 000 км².

Натомість середній показник просування російських окупаційних військ у Донецькій області становить 30-40 км². Причому просування відбувається переважно в польових умовах і з урахуванням захоплення невеликих населених пунктів. Великі ж (і міста) й надалі становлять для противника серйозну перешкоду.

Наприклад, Костянтинівку, яку командування РОВ оголосило повністю захопленою, про що на початку липня доповіли Володимиру Путіну, ворог досі не може захопити – контролює до 15% міста. Примітно, що у вересні та жовтні Сили оборони України провели в Костянтинівці низку контратак, що дозволило відкинути ворога у східних і західних районах міста.

До слова, саме зрив строків захоплення Костянтинівки та погіршення ситуації для РОВ у районі міста змусили Путіна говорити про необхідність провести там "гуманітарне перемир’я" за прикладом Олешок – нібито для евакуації цивільного населення. Таким чином, російський "президент" лише розписався у нездатності контролювати ситуацію на найважливішому напрямку, у брехні щодо повного захоплення Костянтинівки та у відсутності в РОВ потенціалу для масштабних наступальних загальновійськових операцій.

Аналогічна ситуація в РОВ у районі Добропілля, яке російський Генштаб спочатку оголосив оточеним, а потім повністю захопленим, але насправді противник у місті навіть не має зон контролю, а інфільтрацію російські МТГ здійснюють лише зараз.

Тобто, у Донецькій області у ворога зараз два фіктивно захоплені міста, обидва з яких вони вже давно планували захопити, але бої за них досі тривають. І темпи просування російських військ зовсім не вписуються у встановлені терміни. Але навіть це не найгірше для окупантів в області.

На правому фланзі Слов’янсько-Краматорського плацдарму зараз відбувається стабілізація фронту, і рух 3-ї ЗВА практично повністю зупинено. Фронт на цій ділянці поступово впадає у стагнацію, що явно виключає вихід російських військ до східних околиць як Слов’янська, так і Краматорська. Значно гірша для противника ситуація на півночі.

На колишньому Лиманському напрямку після проведення Третім армійським корпусом і приданими підрозділами операції "Вівальді" російські 20-та і 25-та ЗВА стиснулися біля річки Чорний Жеребець і втратили не лише можливість охопити Слов’янсько-Краматорський плацдарм із півночі, а й навіть захопити Лиман до кінця 2026 року. Адже саме Путін у червні в інтерв’ю заявляв, що в цьому місті російським військам залишилося захопити 149 будинків із 11 тисяч, які йому привиділися.

З такою диспозицією і такими тенденціями російські війська не мають перспектив захопити всю Донецьку область ні у 2026 році, ні у 2027-му. І загалом це завдання стає дедалі примарнішим для повного виконання. Крім того, воно потребує надмірних ресурсів – як зосереджених, так і витрачених на виконання мінімальних, тактичних завдань замість оперативних або оперативно-тактичних. І фактор ресурсів має неабияке значення.

Карта бойових дій у Донецькій області

Ресурс і втрати

На сьогодні у Донецькій області зосереджено найбільший за чисельністю ресурс РОВ. Склад такий:

Лиманський напрямок (колишній, імовірно) – 20-та і 25-та ЗВА, частина 1-ї ТА та приданих підрозділів;

Слов’янсько-Краматорський напрямок – 3-тя ЗВА та придані підрозділи;

Костянтинівський напрямок – 8-ма ЗВА і 3-й АК РОВ та придані підрозділи;

Добропільський напрямок – 2-га, 41-ша, 51-ша ЗВА; Південна оперативна зона/колишній Курахівський виступ – 90-та ТД.

Сумарна концентрація особового складу перевищує 320 тисяч осіб.

Своєю чергою втрати російських окупаційних військ за останні місяці незмінно зростають, із абсолютним рекордом у жовтні – 54 400 осіб. У листопаді рекорд буде встановлено знову, і вже очевидно, що йдеться про показник втрат противника на рівні 60 тисяч осіб або більше.

Росія намагалася навесні й улітку прискорити наступ, використовуючи людський ресурс. А заміна командувача російської УВ "Центр" на генерала Іванаєва призвела до того, що той вирішив показати, як він "уміє воювати", і погнав масу на забій. За словами командувача угруповання військ "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенка, кожен четвертий ліквідований російський окупант – на Добропільському напрямку.

Новий російський генерал створив прецедент для ще більшого виснаження окупаційних військ, але не розв’язав проблему, яка наростає, наче снігова куля.

В українських військах також відбулося нове призначення в уже українському угрупованні "Центр" – ним став бригадний генерал Андрій Білецький. Він переніс успіх операції "Вівальді" в зону відповідальності 11-го АК, що принаймні станом на сьогодні зупинило просування російської 3-ї ЗВА.

Таким чином, у Донецькій області зараз розгорнулося масштабна битва, мета якої не просто утримання території під контролем України, а значно більше – виснаження РОВ до такого ступеня, щоб вони втратили не лише можливість наступати, а й утримувати оборону. І на низці ділянок уже помітно, як противник слабшає та змушений відступати.

То про яку здачу якогось гіпотетичного "Донбасу" марить Путін, особливо з огляду на те, що його війська ще навіть не розгорнули головну битву на Слов’янсько-Краматорському плацдармі? Фізично не маючи для цього достатньо сил.

Висновки

Диспозиція російських військ в Україні погіршилася порівняно з початком року. Ба більше, РОВ мають найгіршу диспозицію з 2022-го, і тенденцій до поліпшення їхнього становища не простежується.

Зі свого боку, українські війська протягом усього 2026 року провели низку контратакувальних операцій, які принесли успіх і дали змогу значно розширити зони контролю, чого на таких площах не траплялося з 2023 р. До того ж нинішнього року Сили оборони України вже звільнили більше територій, ніж під час Запорізького контрнаступу.

А ультиматуми російського диктатора щодо якогось гіпотетичного "Донбасу" – це аж ніяк не позиція домінування російських окупаційних військ на полі бою. Якраз навпаки – через брак сил і засобів для виконання запланованих завдань у встановлені строки. По суті, ультимативна промова Путіна – це промова безсилля.

Причому ситуація на фронті для Росії й надалі погіршуватиметься, без можливості стабілізації. І у 2027 році армія країни-агресора зіткнеться в зоні бойових дій із кризою стратегічного значення.

І найголовніше. Будь-які вимоги Росії щодо виведення українських військ із тих чи інших українських територій і добровільної їхньої здачі ворогу суперечать не лише морально-етичним, а й конституційним, суверенним та іншим принципам – аж до міжнародного права.

Для України територіальне питання має бути актуальним лише в одному форматі – відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року.