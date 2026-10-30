Блог | "Весь Донбас до кінця року": російський м'ясний бліцкриг розбився об ЗСУ

Станом на кінець жовтня 2026 року всі потужні хвилі російського м'ясного "бліцкригу" на Донбасі, та спроби захопити українські міста-фортеці закінчилися повним фіаско для "второї армії міра". Розбилися об оборонні мури ЗСУ.

А понад рік тому Путін хвалився Трампу, що весь Донбас буде "освобождєно" до кінця 2025 (!) року. Втім, віз і нині там. Більше, того: віз трохи посунувся назад, зіткнувшись з композитором Вівальді, у виконанні групи "Центр". ЗСУ порвало наступальні потуги болотного війська, як косатка білого ведмедя. "Оторвалі мішкє лапу"...

Росія не відмовилася від силового захоплення Донбасу, однак наступальні дії на Лиманському напрямку 26 та 27 жовтня закінчились безрезультатно, – констатують фахівці з Інституту з вивчення війни (ISW).

Так, Україна загалом і її Збройні Сили стають частиною великого сучасного Епосу.

Зрештою все це має закінчитися тим, що Лаврову на менини подарують красивого й великого дерев'яного коня, і він його повезе показати Путіну. А з коня вилізуть – генерал Білецький і його спеціально обучені люди... ))

Звісно, осінь нині тривожна й непевна. Як і попередні осені. Але, повірте, були вже в нас осені важчі...

І коли ми зараз чуємо, що Росія, мовляв, накопичила сімсот ракет, то варто пам'ятати, що станом на осінь 2021-го таких ракет у Росії було сім тисяч.

Тримаймося!