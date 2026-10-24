Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі

У ніч проти суботи, 24 жовтня, окупований росіянами Крим залишився без електропостачання – світло одночасно зникло в цілій низці населених пунктів. Місцева "влада" заявила про атаку (за іншою версією – аварію) за межами півострова.

Як повідомив радник "глави" Криму Олег Крючков, за межами півострова сталася аварія на енергомережах, тривають відновлювальні роботи. "Усі життєво важливі об’єкти в Криму переведено на резервні джерела живлення", – заявив він.

Тим часом "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто тимчасово залишилося без електропостачання "внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя".

"На об’єктах запроваджено особливий режим, соціальні об’єкти перейшли на резервні схеми електропостачання. Зараз фахівці роблять усе можливе, щоб повернути світло в оселі", – написав він.

У місцевих каналах припустили, що згаданий об’єкт за межами Криму – це, ймовірно, електропідстанція 500 кВ "Тамань" у Темрюцькому районі Краснодарського краю РФ. Її вже атакували 20 серпня – тоді весь Крим також залишився без світла.

Електропідстанція 500 кВ "Тамань". Джерело: Скриншот Google Maps

"Варіанти: рубонули енергоміст на Кубань; одночасний удар по ключових електропідстанціях 330 кВ; усе перелічене вище", – писали в мережі.

Невдовзі окупанти повідомили, що енергопостачання вже відновлюють. Світло справді тимчасово з’явилося в Ялті, Гурзуфі, Сімферополі (частково) й Алушті, але потім знову зникло.

Де ще зникло світло

Крім того, з’явилася інформація, що окуповані території Херсонської та Запорізької областей також залишилися без світла.

З Ростова-на-Дону надходили повідомлення про вибух, після якого в місті почалися проблеми з електропостачанням.

Перебої зі світлом у Ростові. Джерело: Exilenova+

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, електричні підстанції та вузли. За останні три місяці (з 6 липня по 3 жовтня 2026 року) Сили безпілотних систем уразили подібних 456 об'єктів на ТОТ та у РФ.