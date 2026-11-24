"Відчував справжню ейфорію": льотчик, який змінив транспортну авіацію на тактичну, розповів про перший політ на МіГ-29. Фото

Український військовий льотчик із позивним Enigma здійснив перший самостійний політ на винищувачі МіГ-29. Також він служив у транспортній авіації, однак у 2025 році вирішив змінити напрям, щоб інтенсивніше літати та долучитися до виконання бойових завдань із захисту країни.

Про це повідомили у 114-й бригаді тактичної авіації на офіційній сторінці у Facebook.

Enigma розповів, що у 2019 році закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету.

Після випуску він не мав жодної години нальоту на цивільних літаках, а для працевлаштування у цивільній авіації були потрібні значні фінансові ресурси.

Тому у 2020 році чоловік вирішив розпочати військову льотну кар’єру. Службу він розпочав в одній із бригад транспортної авіації на посаді помічника командира повітряного судна.

Ця посада передбачала виконання польотів разом із командиром екіпажу та готовність перебрати на себе відповідальність за керування літаком у разі нештатної ситуації.

За чотири з половиною роки служби Enigma налітав лише 230 годин. Невелика інтенсивність польотів стала однією з причин, через які він почав замислюватися про перехід до іншого виду авіації.

"Під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи на оперативних аеродромах, мав змогу спостерігати за роботою побратимів із винищувальної авіації. Дивився, як хлопці виконують бойові завдання, інтенсивно літають, знищують ворога в небі. Тоді з’явилося велике бажання робити більше для своєї країни. Тому й ухвалив непросте рішення перевестися до винищувальної авіації", – розповів льотчик.

У 2025 році Enigma перевівся до 114-ї бригади тактичної авіації, де розпочав підготовку до польотів на винищувачі МіГ-29.

Спочатку льотчик проходив теоретичне навчання, яке тривало близько півтора місяця. Після цього розпочався практичний етап на навчально-бойовому літаку Л-39. Він тривав шість місяців, хоча за сприятливих умов міг завершитися швидше.

Український військовий льотч... Джерело: Facebook сторінка групи комунікацій 114 бригади тактичної авіації. Розгорнути

На графік підготовки впливали погодні умови та обставини воєнного часу, які не завжди дозволяли виконувати заплановані польоти.

Після завершення цього етапу Enigma перейшов до польотів на МіГ-29 разом з інструктором. Перш ніж самостійно підняти винищувач у небо, він здійснив 14 таких вильотів. П’ятнадцятий став його першим самостійним польотом на цьому літаку.

Міг-29. Джерело: Facebook сторінка групи комунікацій 114 бригади тактичної авіації. Розгорнути

"Коли піднявся в небо самостійно, відчував справжню ейфорію. Але водночас було трохи незвично й відповідально, адже тепер ти сам відповідаєш за політ. У голові прокручував усе, чого навчали інструктори, згадував кожну рекомендацію, щоб не допустити жодної помилки", – поділився враженнями пілот.

Наразі Enigma продовжує виконувати польоти в межах програми підготовки. Він поступово опановує необхідні елементи керування винищувачем, які мають підготувати його до подальшого виконання бойових завдань.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що пілот 114 бригади тактичної авіації з позивним "OSCAR" під час одного бойового вильоту знищив чотири броньовані машини окупантів на Запорізькому напрямку. Удар по техніці було завдав винищувач МіГ-29 із застосуванням високоточних авіаційних бомб GBU-39.