Відомо про розстріли: після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіях

Після завершення перемир’я російські окупанти влаштували фільтраційні заходи на прибережних територіях тимчасово окупованих Олешок. Відомо, що людей розстрілювали після виявлення на їхніх пристроях "підозрілих" відеоматеріалів або дзвінків.

Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман". Інформацію військовий оприлюднив в Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

Окупанти почали фільтраційні заходи одразу після завершення домовленостей про перемир'я, яке було необхідне для проведення гуманітарної місії в місті.

"Одразу після виявлення "підозрілих" відеоматеріалів та дзвінків, людей розстрілювали", – написав Бунятов.

Він зазначив, що наразі немає точної інформації про кількість загиблих унаслідок дій російських військових.

"Інформації щодо точної кількості загиблих немає, точно відомо мінімум про два випадки", – додав "Осман".

Також останніми днями українські військові провели рятувальну операцію не тільки в Олешках. Під час гуманітарної місії вони евакуювали також 167 цивільних з інших населених пунктів правобережжя Херсонщини.

Україна та Росія виконали домовленості щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Під час операції вдалося доставити місцевим жителям гуманітарну допомогу, організувати виїзд людей за обраними ними напрямками та провести репатріаційні заходи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в окупованих Олешках на Херсонщині після евакуації частини мешканців залишилося понад тисячу людей. Російські військові й надалі можуть використовувати місцевих жителів як прикриття, незалежно від їхньої кількості.