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Відповідь Путіну від українських військових на заклик "перейти на правильну сторону історії"
Сили оборони продовжують дав...
Джерело: пресслужба ГШ ЗС України
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Низка російських новин докотилася і до нашого затишного Куп'янська-Вузлового, і я, як командир батальйону ЗСУ, не зміг на них не відповісти.
Спочатку я з подивом дізнався, що Куп'янськ-Вузловий ЗНОВУ "захоплений" росіянами. Щоправда, ми на це вже навіть перестали реагувати: ще трохи – і складемо конкуренцію Малій Токмачці.
А вчора подивився нарізку інтерв'ю путіна Кустуриці. І там він звернувся до нас, українських військових: покликав перейти "на спільну, на правильну сторону історії". І заодно визнав, що воюємо ми "досить послідовно".
І ось тут я вже змовчати не зміг.
Тож після перегляду барвистого відео про затонулий "Меркурій" вирішив згадати наш старий жанр "я у Вузловому і без шапки", пройшовся Вузловим і заразом записав привіт своїм старим російським друзям – путіну та герасимову.
Що з цього вийшло – дивіться, але не судіть суворо, я всього лише піхотинець!)
Слава ЗСУ!
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