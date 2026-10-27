Відсоток збиття зростає: в Міноборони відзначили роль літаків F-16, Mirage і МіГ-29 в ураженні реактивних дронів РФ

Середній показник збиття російських безпілотників типу "Герань-4" за останні три місяці становить майже 60%. Під час відбиття окремих атак українські захисники знищували до 80% реактивних дронів.

Про результати аналізу повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Там зазначили, що важливу роль у боротьбі з такими повітряними цілями відіграє тактична авіація, зокрема літаки F-16, Mirage і МіГ-29.

Посилення протиповітряної оборони

Водночас українські військові працюють над посиленням малої протиповітряної оборони. Це питання набуває особливого значення в умовах дефіциту зенітних керованих ракет.

До засобів малої ППО належать зенітні установки "Гепард" і "Шилка", новітні системи Skynex, Skyranger і Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі, а також мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України.

Відсоток збиття ворожих реак... Джерело: t.me/GeneralStaffZSU Розгорнути

Мобільні вогневі групи оснащують не лише кулеметами та супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. За допомогою ПЗРК українські військові також досить успішно збивають російські реактивні безпілотники.

Нові засоби перехоплення

Окремий напрям роботи – здешевлення відбиття повітряних атак. Українські фахівці продовжують випробовувати нові дрони-перехоплювачі, які мають допомогти ефективніше протидіяти російським реактивним безпілотникам.

За даними Генштабу, окремі зразки таких перехоплювачів уже знищили кілька десятків російських реактивних "Гераней".

Раніше OBOZ.UA повідомляли, що Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО.