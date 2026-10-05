"ВІЛ, цироз, інсульт, виразка і епілепсія": окупант поскаржився, що його з купою діагнозів хочуть кинути на штурми. Відео

Російський окупант, з численними тяжкими захворюваннями побідкався, що його досі не списали зі служби та можуть відправити на штурми. За його словами, після кількох років у російській армії він має цілий "букет" небезпечних хвороб, пережив інсульт і почав страждати від нападів епілепсії.

Попри це, чоловіка знову затримали та доправили до Курської області, де він вже кілька днів перебуває без належних умов. Відеозвернення росіянина оприлюднив проєкт "Хочу жить".

Військовий РФ розповів про побиття та проблеми зі здоров’ям

Російський військовий Лапков Микола Геннадійович, 16.07.1991 року народження служить у російській армії з 2023 року. За цей час він встиг одержати ВІЛ, гепатит С та цироз печінки. Замість списання його перевели в сумнозвісний 1427-й МСП, де його побили і зламали кадик.

"Отримав травму від військовослужбовця. Він мені зламав гортань і ребро праве. Після чого мене доставили в Курську обласну лікарню. Після виписки хотів направитися в Калінінград, щоб вияснити, чому мене перевели в іншу частину", – розповів Микола.

Окупант Микола Лапков. Джерело: Скриншот

Проте на цьому пригоди окупанта не закінчилися.

"До частини я так і не доїхав, тому що в Ярославлі в мене стався інсульт, мене зняли з поїзда і відвезли в лікарню, і 8 днів я пролежав в лікарні. У мене почались приступи епілепсії, виявлений цироз печінки…Після виписки я далі прямував в Калінінград через Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурзі мене зупинила воєнна поліція, доставила в комендатуру. В комендатурі забрали у мене паспорт, у мене стався приступ епілепсії", – наголосив військовий РФ.

Замість списання військового звинуватили у СЗЧ

У проєкті зазначили, що навіть численні проблеми зі здоров’ям не стали підставою для звільнення Миколи зі служби. Натомість його звинуватили у самовільному залишенні частини (СЗЧ), заявивши, що військовий нібито надто довго перебував на лікуванні.

Згодом у російських військових документах начебто з’явилася інформація, що Микола перебуває у СЗЧ ще з 6 травня.

Наразі чоловіка знову затримали та доправили до Курської області. За його словами, точного місця перебування йому не повідомляють, а вже четверту добу він перебуває в посадці без одягу.

"Ось я знаходжусь в лісосмузі, уже третій день знаходжусь без одягу. У мене ВІЛ-інфекція, гепатит С, цироз печінки, епілепсія і виразка шлунку. Я потребую терапії. Мені ніхто не надає, ніхто нічого не говорить", – заявив росіянин.

Як писав OBOZ.UA, раніше полонений окупант поскаржився на реалії в армії Путіна. За його словами, воякам "другої армії світу" доводилося "пити воду з калюж, їсти черв'яків".