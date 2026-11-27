Блог | Війна без сарафанного радіо: чому російські втрати не перетворюються на політичний протест

Старі формули більше не працюють.

Ймовірно, у цьому й криється одна з причин такої млявої реакції російського суспільства на цю війну.

Дивіться, згідно з новою оцінкою, зробленою на основі даних, отриманих після зламу бази Росстату, в Україні загинули вже понад 700 000 російських солдатів.

У війнах минулого століття зазвичай діяла така формула: на 1 загиблого – 3 поранених.

За добре організованої армійської медицини цей показник міг становити від 1 до 4 до 1 до 8.

Саме у великих війнах, коли піхота воює проти піхоти, задіяні танки, авіація, працює арта тощо.

Не спецоперації та обмежені конфлікти низької інтенсивності проти інсургентів.

Тепер же ця формула, ймовірно, більше не працює, оскільки дрони (на які нині припадає до 90% уражень на фронті) дають змогу точково вражати окрему людину.

І навіть якщо вони не знищують його одразу, він може померти від поранень, залишений напризволяще, адже ці самі дрони вкрай ускладнюють евакуацію.

Раніше одним з основних чинників втрат була артилерія, внаслідок роботи якої до шпиталів надходила велика кількість поранених з осколковими пораненнями.

Це одне з найпоширеніших поранень у війнах минулого століття.

Тепер формула 1 до 3 не працює.

На 700 000 убитих російських солдатів зовсім не обов’язково припадає понад ті самі два мільйони поранених, які повернулися в тил.

Стає зрозуміло, чому російське суспільство так мляво відчуває цю війну – немає масової присутності поранених у шпиталях, вулиць з каліками, згуртованих груп ветеранів з важкими пораненнями, співмірної з масштабами втрат.

Саме як масового явища, саме мільйони – один, два, три мільйони і більше.

Ця війна, яка радше нагадує не війну, а організоване Москвою жертвоприношення, пожирає людей в один бік.

Додамо сюди ще й те, наскільки неохоче ЗС РФ відпускають поранених, повертаючи до строю та відправляючи на штурми людей навіть із тяжкими, ще не загоєними пораненнями.

У підсумку такий солдат залишається на війні, а не роз’їжджає країною, розповідаючи, яка там ситуація насправді.

Загиблий солдат залишає після себе хіба що сім’ю, обмежену досвідом знання лише про цього самого солдата, а солдат, який вижив, – це ще й носій безпосереднього досвіду самої війни.

Це надзвичайно важливий момент.

Один такий солдат може розповісти про пережите сотням людей.

А коли таких солдатів мільйони, це вже буквально соціальне явище.

Раніше чинниками виникнення невдоволення були саме ці переповнені шпиталі, солдати, що поверталися з фронту, та сарафанне радіо.

Тепер сарафанному радіо складніше виникнути, оскільки значна частина людей або гине, або продовжує залишатися всередині армійської системи.

У тилу залишаються ті, кому нормально, – там смертність значно нижча й зовсім інший досвід війни.

А та нечисленна частина ампутантів і тяжкопоранених, які повертаються до суспільства, мовчать уже тому, що вдячні за те, що їм узагалі дали злиняти з цього жертвопринесення.

Додамо сюди ще й географію втрат.

Дві третини встановлених загиблих російських солдатів – жителі населених пунктів із чисельністю менш ніж 100 000 осіб.

Тобто там, де ця війна відчувається найгостріше, живе далеко не найактивніша в політичному й соціальному плані частина російського суспільства.

Додамо й розтягнутість втрат у часі, цензуру, засекречування даних про загиблих і відсутність масової демобілізації (до російської армії набрали сотні тисяч мобілізованих, пам’ятаєте, так? А то ру-іпсошка зазвичай форсить лише українську мобку).

Невдоволення залишається локальним, а зникнення майже мільйона людей не відчувається російським суспільством як якась загальнонаціональна подія.

Хіба що ви не почнете цілеспрямовано копати й шукати.

Тобто що я хочу сказати: технології ведення війни змінюють не лише характер самих втрат (про це вже хто тільки не казав), а й те, у який спосіб досвід війни передається суспільству.

Тож так, старі формули більше не працюють.

І це не лише про сумнозвісне співвідношення 1 до 3.

Це і про соціологію, і про психологію, і про ставлення суспільства до війни.

Зокрема й про те, як зрештою все це відгукнеться, – теж зовсім не обов’язково за формулами минулого століття.