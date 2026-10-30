"Війна все чекає нашої крові": на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

На війні проти російських окупантів 20 жовтня загинув 26-річний Олексій "Льова" Дегтярьов родом із села Селище на Вінниччині. Він став на захист країни 25 лютого 2022-го, лише через два місяці після завершення своєї строкової служби.

"Льова" писав вірші, мріяв про власний дім, люблячу родину й дітей. Про це повідомила у Facebook Гніванська міська рада Вінницької області.

Фото на похоронах Героя. Джерело: Скриншот ролика

Що відомо про Героя

Дегтярьов Олексій Дмитрович народився в Селищі 3 вересня 2000 року. Закінчив місцеву школу, потім – Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, де здобув професію оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Згодом продовжив навчання у Вінницькому аграрному університеті.

Він відслужив строкову службу і після початку повномасштабної російської війни не залишився осторонь, знову долучившись до Збройних сил України.

Наш захисник пройшов найгарячіші точки війни на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Спершу був у піхоті, потім став оператором БпЛА. Останнім часом обіймав посаду командира кулеметного взводу штурмової спеціалізованої роти одного з батальйонів Сил оборони. Займався підготовкою військовослужбовців, передаючи власний бойовий досвід іншим воїнам.

У нього залишилися батько та матір, дві старші сестри та молодший брат. "Він понад усе хотів, щоб його молодшому братові ніколи не довелося брати до рук зброю та переживати те, що випало на його долю", – розповіли в міськраді.

Загинув Дегтярьов Олексій Дмитрович. Джерело: Facebook Гніванської міськради

Друзі розповіли, що Дегтярьов любив проводити час на природі, готувати смачні страви, писати вірші та прозу, слухати музику в навушниках.

"Серед написаного ним залишився вірш, який сьогодні звучить особливо болісно", – заявили в ОТГ. Далі цитуємо:

Війна все ще чекає нашої крові

В окопах посеред ночі.

Я би віддав себе Одіну повністю,

Але поки триматися мушу

Поки сонце над нами палає,

120 вуха лоскоче,

Пам'ятай, боротьба ще триває

Тримай, бляха, стрій, поки серце робоче.

В темряві дотик холодної ночі,

Таємний лист, закривавлений почерк,

Перед очима твої ніжнії очі,

За барикадами – майбутнє пророче.

Воїна провели в останню путь 23 жовтня.

Як раніше писав OBOZ.UA, 27 жовтня, у перший день локального перемир'я в Олешках та окремих громадах Херсонщини, загинув військовослужбовець Володимир Обертас, пресофіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" ВМС ЗС України. Він отримав поранення в Херсоні внаслідок детонації ворожого вибухового пристрою.