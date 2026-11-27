Війська РФ атакували підприємство на Житомирщині: є жертва і поранені

У п'ятницю, 27 листопада, російські окупаційні війська вкотре атакували Житомирську область. Під ударом опинилося цивільне підприємство на території Малинської громади, внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

Що відомо про наслідки атаки на Житомирщину

На місці ворожого удару працюють усі відповідні служби. Обласна військова адміністрація перебуває на постійному зв'язку з керівництвом Малинської громади та контролює ситуацію.

Тип озброєння, яке російські війська застосували для атаки на підприємство, наразі не уточнюється. Інформації про масштаби руйнувань також не оприлюднено.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої людини. Він також вкотре закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Бережіть себе та своїх близьких, перебувайте в безпечних місцях до відбою тривоги", – наголосив Бунечко.

Допис Віталія Бунечка у Telegram. Джерело: Скриншот

Що відомо про попередні російські атаки на Україну

Нагадаємо, 26 листопада російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками. У Новобаварському районі внаслідок влучання в багатоповерхівку виникла пожежа, під завалами опинилися люди. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Наслідки атаки на Харків. Джерело: Telegram-канал "Думка. Новини Харкова"

Також росіяни завдали удару по головному корпусу Національного аерокосмічного університету "ХАІ". Влучання припало на музей навчального закладу, внаслідок чого на двох поверхах будівлі спалахнула пожежа.

Постраждали четверо працівників університету, яких доправили до лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, а медики надали допомогу потерпілим.

Як писав OBOZ.UA, 27 листопада російські окупанти завдали удару по одному з підприємств Ніжина на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка, ще четверо людей зазнали поранень. За словами міського голови Олександра Кодоли, під завалами можуть перебувати люди.