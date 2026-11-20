Війська РФ атакували житловий квартал Запоріжжя: серед поранених є дитина. Фото

Російські війська завдали удару поблизу багатоповерхового житлового будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та продуктовий магазин.

Серед постраждалих є дитина, а кількість поранених згодом зросла до 10 людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

За повідомленням очільника ЗОВА, росіяни вдарили поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі міста. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, серед яких була дитина. Згодом кількість постраждалих збільшилася до 10 людей.

На місці працюють відповідальні служби

Після російської атаки на місцях працюють усі відповідальні служби. Вони займаються ліквідацією наслідків удару.

Запоріжжя - війська РФ атакували цивільних. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Запоріжжя - війська РФ атакували цивільних. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Запоріжжя - війська РФ атакували цивільних. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Запоріжжя - війська РФ атакували цивільних. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Запоріжжя - війська РФ атакували цивільних. Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 17 листопада, військові російської армії атакували Запоріжжя. Ціллю ворога стали об'єкти промислової інфраструктури. Внаслідок удару відомо про двох загиблих та 38 поранених.