Війська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждалі

Російські окупанти завдали авіаудару по Сумській громаді, спрямувавши на її територію шість керованих авіабомб. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях, під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Наразі відомо про трьох постраждалих, одна з жінок зазнала тяжких травм.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, удару завдали по території громади, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Удар по Сумах стався близько 16:30

Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що російська атака відбулася близько 16:30.

За попередніми даними, окупанти застосували шість керованих авіаційних бомб. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях міста та громади.

Пошкоджень зазнали житловий сектор і цивільна інфраструктура. Інформація про масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Вирва від КАБу у Сумах. Джерело: t.me/kobzarartemsn

Є постраждалі, на місцях працюють служби

За інформацією начальника Сумської ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Одна жінка отримала тяжкі травми. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

Наслідки атаки по Сумах. 6 листопада 2026 р. Джерело: Суспільне Суми

На місцях влучань працюють відповідні служби. Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків російської атаки.

Дані про руйнування та інші наслідки удару уточнюються.

Станом на 20:20 внаслідок авіаудару по Сумах кількість постраждалих зросла до семи осіб. Четверо з них, зокрема двоє чоловіків віком 56 і 69 років та дві жінки віком 41 і 90 років, отримали травми й були госпіталізовані.

Ще троє постраждалих – 23-річний чоловік, а також жінки віком 78 і 29 років – продовжують лікування амбулаторно. Такі уточнені дані повідомили в Сумській міській військовій адміністрації.

Наслідки атаки РФ по Сумах.... Джерело: Суспільне Суми Розгорнути

Наслідки атаки РФ по Сумах.... Джерело: Суспільне Суми Розгорнути

За інформацією ДСНС Сумщини, станом на 20:24, внаслідок авіаударів пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспортні засоби. Рятувальники виїжджали на місця влучань, обстежували території та надавали першочергову допомогу постраждалим.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок російських атак травмовано семеро людей. Рятувальники також закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Рятувальники працювали на місцях влучань. Джерело: t.me/dsns_sumy

Як повідомляв OBOZ.UA, російські терористи вночі 6 листопада атакували Київську область. Троє людей постраждали в Бориспільському районі, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будівлі.