Війська РФ ударили по багатоповерхівці у Дніпрі: поранено дитину. Фото

У неділю, 29 листопада, російські окупаційні війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждала дитина.

Про це у Telegram повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також через атаку спалахнула пожежа.

Що відомо про атаку на Дніпро

За словами очільника ОВА, унаслідок російської атаки у місті зафіксовано пошкодження житлової багатоповерхівки. Масштаби руйнувань поки не розкривають.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Зайнялася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – зазначив Ганжа.

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Олександр Ганжа

Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару поранень зазнав шестирічний хлопчик. Дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Також Ганжа оприлюднив відео з місця атаки. За його словами, там працюють усі екстрені служби, людям надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Інформації про тип озброєння, яке застосували окупанти, наразі немає.

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро. Джерело: Telegram/Суспільне Дніпро

Допис Олександра Ганжі у Telegram. Джерело: Скриншот

О 19:07 очільник ОВА повідомив, що кількість поранених унаслідок російської атаки зросла до двох.

Що відомо про інші російські атаки

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупаційні війська атакували Одесу. Під ворожим ударом опинилися житлова багатоповерхівка та складські приміщення. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка, ще п'ятеро людей постраждали.

У 14-поверховому житловому будинку виникла пожежа на рівні четвертого та п'ятого поверхів. Рятувальники ліквідували займання та врятували двох постраждалих. Також було пошкоджено два легкові автомобілі.

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: Одеська МВА

Крім того, окупанти завдали удару по складах з іграшками та побутовою технікою, де спалахнула масштабна пожежа. Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 100 рятувальників ДСНС.

Як писав OBOZ.UA, 29 листопада російські окупаційні війська атакували Вінниччину. Внаслідок ворожого удару загинули чоловік та жінка, ще одна людина зазнала легких травм.