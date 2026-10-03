Війська РФ ударили по Північному мосту в Києві: всі деталі та відео
Північний міст.
Джерело: Вікіпедія
Росія продовжує терор української столиці. Вранці 3 жовтня ворог завдав удару по Північному мосту у Києві.
На місце вирушили екстренні служби. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Ворог атакував Північний міст
Про приліт по ще одному мосту у столиці мер повідомив о 06:57 ранку.
"Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце", – йшлося у повідомленні.
Скриншот повідомлення
Згодом Кличко уточнив: на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.
"Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – написав він о 07:39.
Скриншот повідомлення
Ворог вдарив по Північному мосту.
Джерело: скриншот з відео з мережі
По мосту ворог вдарив реактивним дроном: про те, що ворожа ціль націлилася саме на цей об'єкт, у Повітряних силах Збройних сил України попереджали о 06:37.
Дрон ворог запускав з півночі через Чернігівщину.
Скриншот повідомлення
У мережі тим часом почали з'являтися і швидко поширюватися кадри з моментом удару.
Це вже не перший удар по мостах у Києві за останні дні.
До цього російські війська чотири рази били по Південному мосту. Після ударів, завданих напередодні, 2 жовтня, рух мостом було зупинено, а у столиці виникли величезні затори.
Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері напередодні, після засідання Ради оборони міста, Кличко розповів коли, коли у Києві відновлять рух "зеленою" гілкою метро і який стан Південного мосту.
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