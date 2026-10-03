Війська РФ ударили по Північному мосту в Києві: всі деталі та відео

Росія продовжує терор української столиці. Вранці 3 жовтня ворог завдав удару по Північному мосту у Києві.

На місце вирушили екстренні служби. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ворог атакував Північний міст

Про приліт по ще одному мосту у столиці мер повідомив о 06:57 ранку.

"Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце", – йшлося у повідомленні.

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Згодом Кличко уточнив: на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

"Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – написав він о 07:39.

Скриншот повідомлення

Ворог вдарив по Північному мосту. Джерело: скриншот з відео з мережі

По мосту ворог вдарив реактивним дроном: про те, що ворожа ціль націлилася саме на цей об'єкт, у Повітряних силах Збройних сил України попереджали о 06:37.

Дрон ворог запускав з півночі через Чернігівщину.

Скриншот повідомлення

У мережі тим часом почали з'являтися і швидко поширюватися кадри з моментом удару.

Це вже не перший удар по мостах у Києві за останні дні.

До цього російські війська чотири рази били по Південному мосту. Після ударів, завданих напередодні, 2 жовтня, рух мостом було зупинено, а у столиці виникли величезні затори.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері напередодні, після засідання Ради оборони міста, Кличко розповів коли, коли у Києві відновлять рух "зеленою" гілкою метро і який стан Південного мосту.

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