Війська РФ ударили по трамваю і автобусу в Харкові: є постраждалі

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. У Салтівському районі Харкова внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено трамвай і муніципальний автобус. Постраждали троє людей, усіх госпіталізували.

Про атаку першим повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. На той момент було відомо про двох постраждалих. Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що їхня кількість зросла до трьох. Усіх потерпілих госпіталізували.

Допис Синєгубова в Telegram. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сьогодні, 29 листопада, в Немишлянському районі Харкова російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей, а на території об'єкта спалахнула пожежа. Вогонь охопив будівлю та два автомобілі, рятувальники ліквідували займання.

Ще одна масштабна атака на місто сталася вранці 26 листопада. Тоді російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Унаслідок удару загинуло подружжя айтівців – 38-річний Валерій і 37-річна Дар'я. Дрон влучив безпосередньо в їхню квартиру, разом із подружжям загинув і їхній кіт.

Того ж дня російські війська атакували головний корпус Національного аерокосмічного університету "ХАІ" в Київському районі. Постраждали четверо працівників закладу.