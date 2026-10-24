Війська РФ завдали ракетного удару по Лозовій: є жертва і поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій (Харківська область). Внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалі.

Про це, 24 жовтня, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він додав, що на місці влучання працюють усі необхідні служби.

Російський терор триває

"Ворог наніс ракетний удар по м. Лозова… Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки", – повідомив посадовець о 13:38.

За інформацією Синєгубова, загарбники поцілили у складську будівлю, там виникла пожежа.

Наслідки ворожої атаки

Унаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 26 та 43 роки. Обох госпіталізували до лікарні.

"На жаль, 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм. Медики до останнього боролися за його життя. Найщиріші співчуття рідним та близьким", – зазначається у повідомленні.

Станом на 13:49 стало відомо про ще одну постраждалу – 37-річну жінку.

Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес та надали усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 24 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі зруйновано приватний будинок, є постраждалі. На місці удару виникла пожежа.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 24 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 126 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 101 ціль.