"Влучай у лучника, а не в стрілу": Україна націлилася на збройові заводи Росії – Der Spiegel

Україна активізувала атаки на російські оборонні підприємства, намагаючись зупинити виробництво ракет і послабити можливості РФ завдавати повітряних ударів. За останні кілька днів під прицілом опинилися одразу чотири виробничі об'єкти на території Росії.

Про це пише Der Spiegel. Німецькі журналісти проаналізували нову українську тактику.

Як зазначає видання, через брак боєприпасів, насамперед ракет для ППО, Україна стає дедалі вразливішою до російських атак із повітря. Тому Київ намагається не лише збивати ворожі ракети, а й порушувати їхнє виробництво, завдаючи ударів по підприємствах російського ВПК у глибині країни.

Серед уражених об'єктів – завод Proton в Орлі, який спеціалізується на виробництві оптоелектронних компонентів, зокрема діодів. Підприємство Tolyattikauchuk у Тольятті виготовляє синтетичний каучук, необхідний для виробництва ракетного палива, а завод Energia в Єльці – акумулятори для систем наведення планерних авіабомб.

Яку зброю використовує Україна

Як зазначає Der Spiegel, нові можливості для таких атак, імовірно, з'явилися після надходження чергової партії британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Вони здатні долати відстань до 300 км, а завдяки технологіям малопомітності їх складно виявити російським засобам ППО. Це дає їм перевагу над ракетами українського виробництва.

Україна вже тривалий час намагається уражати російські оборонні підприємства і власними ракетами. Зокрема, FP-5 "Фламінго" здатна долати значно більші відстані, ніж Storm Shadow. Водночас через громіздку конструкцію вона має більшу ефективну площу розсіювання радіолокаційного сигналу, що полегшує її виявлення російськими засобами ППО.

Влітку за допомогою "Фламінго" українським силам вдалося уразити два російські заводи далеко за лінією фронту. Однак російська протиповітряна оборона збила стільки цих ракет, що їхньому виробнику Fire Point тепер доводиться доопрацьовувати конструкцію. Крім FP-5 і Storm Shadow, Україна використовує також крилаті ракети меншої дальності "Нептун" та далекобійні безпілотники.

Російська ППО не безмежна

Українські удари створюють дедалі більше навантаження на російську протиповітряну оборону. Військовий експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Дуглас Баррі наголошує, що ресурси Росії для протидії таким атакам обмежені.

"Запаси росіян великі, але не безмежні. До того ж їм потрібно захищати величезну територію", – пояснив він.

Тому російському командуванню доводиться розподіляти наявні сили й засоби та визначати, які об'єкти потребують посиленого прикриття. Зокрема, потужну систему ППО має виробничий майданчик в Єлабузі, де виготовляють ударні безпілотники "Герань". Україна вже намагалася атакувати це підприємство, однак зіткнулася із щільною мережею протиповітряної оборони.

На думку Баррі, удари по заводах у поєднанні з іншими операціями можуть порушити російські виробничі ланцюжки й тим самим знизити інтенсивність повітряних атак. Експерт звертає увагу, що між ракетними ударами Росії час від часу виникають паузи, оскільки ракети зазвичай потрапляють до війська безпосередньо з виробництва.

Крім того, останнім часом Україна дедалі частіше завдає ударів по російських літаках на аеродромах. Це може зменшити кількість бомбардувальників, які Росія використовує для запуску керованих ракет. Водночас авіація РФ поступово зношується після чотирьох із половиною років війни, а випадки аварій за участю військових літаків останнім часом почастішали.

Україні дедалі важче поповнювати запаси західних ракет

Як зазначає Der Spiegel, Україні важливо й надалі завдавати ударів по російській військовій промисловості. З виробництвом безпілотників, імовірно, проблем буде менше. Водночас вони мають найменшу руйнівну силу серед засобів ураження, які використовують українські Сили оборони.

Натомість поповнювати запаси ракет Storm Shadow і Scalp значно складніше, адже їхнє виробництво припинено. Велика Британія та Франція планували відновити випуск цих ракет, однак, схоже, знову відклали такі плани. Одним із можливих варіантів заміни могла б стати німецька крилата ракета Taurus, конструктивно схожа на Storm Shadow. Проте уряд Німеччини категорично відмовляється передавати її Україні.

За таких умов Україна, ймовірно, буде змушена дедалі більше покладатися на власні розробки. Крім крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун", вона створила балістичні ракети FP-7 і FP-9. Однак ці розробки більше пристосовані для ураження рухомих цілей, ніж великих промислових об'єктів.

До того ж ці ракети, як і "Фламінго", створювали безпосередньо під час війни, не маючи достатньо часу для тривалих випробувань. Тому їхня реальна ефективність поки що залишається невизначеною, підсумовує Der Spiegel.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сили оборони України уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області Росії. Вона перебувала поблизу Фатежа, неподалік місця перевантаження балістичних ракет. Також українські військові завдали ударів по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтних підрозділах російської армії на тимчасово окупованих територіях України.