Волинь атакували десятки дронів: є руйнування цивільної та критичної інфраструктури, постраждали люди

Росіяни вночі 16 жовтня завдали ударів по Волинській області. На регіон ворог спрямував близько 20 реактивних дронів, є руйнування критичної та цивільної інфраструктури, зокрема уражено підприємства у Маневичах та Луцьку.

Відомо про постраждалих, невідома доля п'яти людей, сотні тисяч мешканців області залишилися без світла. Про атаку розповів начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

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Про те, що цієї ночі Волинь перебувала під масованою атакою реактивних дронів, Романюк повідомив близько 08:30 ранку.

"Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури", – зазначив посадовець.

Романюк також розповів, що через ворожі удари станом на 8 годину ранку без світла залишалися близько 370 мешканців регіону. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Серйозні наслідки атаки зафіксовано у Маневичах. Там постраждало приватне підприємство.

"Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома", – написав Романюк.

Під ударами Росії перебував також Луцьк. В облцентрі внаслідок атаки постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Там минулося без постраждалих.

Як розповідав OBOZ.UA, війська РФ уночі 16 жовтня завдали ударів по Рівному та області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Зокрема, ворог поцілив по багатоповерхівці.

Також цієї ночі окупанти атакували Київ. Під ударом ворога опинився приватний житловий сектор у Шевченківському районі і Солом'янка. Спалахнули пожежі.

Окрім того, росіяни вдарили по Умані. У місті горіли багатоповерхівка та торговельні склади, на місцях влучань рятувальники гасили пожежі.