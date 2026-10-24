Ворог атакував інфраструктуру в Дніпрі і Запоріжжі: є поранені

У суботу, 24 жовтня, російські війська завдали ударів по об’єктах інфраструктури Дніпра та Запоріжжя. Відомо, що внаслідок атак є постраждалі. У Запоріжжі попередньо поранено двох людей, а в Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області – чотирьох.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Також інформацію щодо атаки надав тимчасовий в. о. голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок удару російського безпілотника постраждали троє дорослих і дитина. Усі четверо були госпіталізовані.

Нікополь. Джерело: DeepState.

14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У тяжкому стані також перебуває 46-річний чоловік. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

У Дніпрі російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. Інформацію про наслідки удару наразі уточнюють. Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях, оскільки загроза для міста зберігається, – до відбою повітряної тривоги.

У Запоріжжі під ударом опинився об’єкт інфраструктури. Поранення дістали двоє людей. Також пошкоджено автомобілі.

18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула молода жінка, ще двоє людей, зокрема, дитина, зазнали поранень.

Країна-терорист не припиняє обстріли українських населених пунктів. Нещодавно ворог понад 40 разів обстріляв Дніпропетровщину. П'ятеро людей дістали поранень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські окупаційні війська обстріляли рейсовий автобус з пасажирами на Нікопольщині Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей.