Ворог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежа

Російська окупаційна армія ввечері 8 жовтня обстріляла Прикарпаття. В Івано-Франківську через падіння уламків безпілотника виникла пожежа; відомо про одну жертву.

Це підтвердив міський голова Руслан Марцінків, який розкрив деякі деталі у Facebook. "На жаль, мали атаку на Івано-Франківськ "Шахедом", – розповів чиновник.

За його словами, ППО збила ворожий дрон-камікадзе, але уламки пошкодили господарську будівлю на території міста. "На жаль, є загибла цивільна особа... Сторож, який охороняв цю будівлю. Вічна йому пам'ять", – сказав Марцінків.

Очільниця ОДА (ОВА) Світлана Онищук на своєму каналі в Telegram додала, що на місці обстрілу роботу розпочали всі відповідні служби.

"Прошу цієї ночі особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечному місці. Бережіть себе та близьких", – закликала Онищук.

Як раніше писав OBOZ.UA, Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський, який у четвер, 8 жовтня, заслухав доповіді керівника Служби безпеки Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.