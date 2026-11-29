Ворог атакував Львівщину: травмовано 5-річного хлопчика. Фото

У Львівській області через о...

У районі селі Збиранка недалеко від Львова ввечері 29 листопада впав російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки; поранень зазнала дитина.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. У своєму Telegram-каналі він поділився фотографіями з місця ворожої атаки.

Тривога жовтого рівня в усіх семи районах області була оголошена після 19:45. Вибух прогримів близько 20:00 неділі.

Мер уточнив, що удар припав по території дачних кооперативів. Зачепило чотири будинки, в одному з них серйозно пошкоджено дах.

"Постраждав 5-річний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували", – проінформував Садовий.

Фрагмент ворожого дрона-камікадзе. Джерело: Telegram-канал Андрія Садового

Як відомо, внаслідок обстріл... Джерело: Telegram-канал Андрія Садового Розгорнути

Наслідки російського удару. Джерело: Telegram-канал Андрія Садового

Будинок зазнав серйозних пошкоджень. Джерело: Telegram-канал Андрія Садового

Населений пункт Збиранка (Львівщина). Карта. Джерело: скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, 29 листопада російські окупаційні війська атакували Дніпро, через що було пошкоджено багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа; зруйновано щонайменше шість квартир із 13-го до 15-го поверху. Загинула одна людина, поранено двох (зокрема 6-річного хлопчика).