Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Удень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожою атакою опинилися Кременчук і Градизька громада.

Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, у Градизькій громаді Кременчуцького району зафіксовано влучання ворожого БПЛА на територію приватного підприємства. За попередньою інформацією, у цьому епізоді люди не постраждали.

Голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа підтвердив у Facebook, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Ще один БПЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку. Інформація про травмованих до екстрених служб не надходила.

Удар по Кременчуку

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БПЛА на території приватних підприємств у двох локаціях. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Станом на 14:00, відомо про чотирьох травмованих людей. Пізніше адміністрація уточнила, що постраждали троє чоловіків і одна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що ворожі влучання зафіксовано у районі промислової забудови міста. Також чиновник констатував, що останніми днями ворог посилив атаки, і закликав місцевих жителів уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Росіяни знову атакували Кременчук. Джерело: Скриншот

Журналіст із Кременчука Олег Булашев опублікував у Telegram фото уламків російського безпілотника. За його словами, БПЛА виявили 7 листопада в передмісті Кременчука. Жителів закликали бути уважними й обережними, а в разі виявлення уламків БПЛА або інших підозрілих предметів не наближатися до них і не намагатися їх переміщувати.

Один із дронів не долетів до міста. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Біля Кременчука знайшли уламки дрона. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Двигун від БПЛА. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російська терористична армія завдала чергового масованого ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу у Солом’янському районі столиці було знищено дитячий садок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік зазнав травм.