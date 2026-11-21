Ворог атакував Запоріжжя: під ударом опинився дитсадок, зайнялася пожежа

Уночі 21 листопада російські війська знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився один із міських дитсадочків, також спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Травмовано чоловіка. Про атаку та її наслідки розповів начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про нічний удар РФ по облцентру

Про удар військ РФ по Запоріжжю Семікін повідомив о 01:07 ночі.

"Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п’ятиповерховому будинку. Інформація щодо травмованих уточнюється", – писав тоді посадовець.

Горіла квартира у п'ятиповерхівці

Станом на 02:37 було відомо про щонайменше одного постраждалого.

"Внаслідок атаки травмовано чоловіка віком 63 роки. Йому надають необхідну медичну допомогу", – розповів Семікін.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами та дронами. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. А вночі під ударом опинилося промислове підприємство.

Внаслідок атаки загинули 20-річна фельдшер швидкої допомоги, та 7-річний хлопчик. Поранень зазнали 47 людей.