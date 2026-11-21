Ворог атакував Житомирщину: двоє людей постраждали, горіли авто. Фото

Російські окупанти ввечері, 20 листопада, завдали удару по Житомирщині. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури в Коростенському районі.

Внаслідок атаки постраждали двоє осіб. Про це повідомили у ДСНС України.

Російський терор продовжується

"Учора ввечері російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Коростенському районі…Двоє людей постраждали та були госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

На атакованих об'єктах виникли пожежі

Також унаслідок російської атаки загорілися легковий і вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджень зазнали дві будівлі.

РФ атакувала Житомирщину

РФ атакувала Житомирщину

Пожежу оперативно загасили підрозділи ДСНС. Після цього рятувальники обстежили територію, щоб перевірити наслідки удару.

До ліквідації займання та проведення робіт залучили 20 рятувальників і п'ять одиниць спеціальної техніки.

РФ атакувала Житомирщину

Зі свого боку начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що окрім Коростенського району ворог бив і по Звягельському. Війська РФ атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру.

"Постраждали двоє людей, один із них – іноземний громадянин. Обом надають необхідну медичну допомогу", – написав посадовець.

На атакованих об'єктах виникли пожежі

РФ атакувала Житомирщину

Нагадаємо, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. Внаслідок атаки є загиблі. Поранень зазнали понад 50 людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 21 листопада російські війська знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився один із міських дитсадочків, також спалахнула пожежа у багатоповерхівці. травми отримала одна людина.