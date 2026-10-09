Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці

Війська держави-агресора Росії ввечері 9 жовтня атакували склади логістичної компанії в Дніпропетровській області й менше ніж за годину повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Першими подробицями поділився в Telegram керівник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Близько 20:00 п'ятниці він заявив, що вибух пролунав у Дніпровському районі. Після першого удару склади зайнялися.

О 20:50 Ганжа проінформував про повторний обстріл, а також опублікував фото з місця ворожої атаки.

РФ здійснила обстріл логістичної компації. Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної військової (державної) адміністрації Розгорнути

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