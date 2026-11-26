Ворог планував скористатися туманом: прикордонники відбили механізований штурм на півночі Харківщини. Відео

Українські прикордонники бригади "Форпост" відбили механізований штурм російських окупантів на Харківщині, північніше Вовчанських Хуторів. Противник намагався використати густий туман, щоб приховано наблизитися до українських позицій, однак його підготовку завчасно виявила аеророзвідка. У результаті бою українські захисники знищили плавучий транспортер ПТС-2, дві БМП та два квадроцикли, а також ліквідували окупантів, які намагалися прорватися до позицій прикордонників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За даними відомства, аеророзвідники виявили підготовку росіян за дві доби до штурму, що дало змогу завчасно підготувати оборону та організувати вогневе ураження противника.

Росіяни готувалися форсувати річку Вовчу

За два дні до основної атаки українська аеророзвідка виявила ворожий плавучий транспортер ПТС-2. Ймовірно, російські війська планували використати його для форсування річки Вовчої та подальшого просування на українські позиції.

Однак транспортер виявили завчасно й знищили за допомогою FPV-дронів.

Транспортер ПТС-2 було знищено FPV-дронами. Джерело: Скриншот

Згодом окупанти спробували скористатися густим туманом, який обмежував видимість у районі бойових дій. Під його прикриттям противник висунув дві бойові машини піхоти та два квадроцикли з боку Вознесенівки у напрямку Мар'їного.

Розрахунок росіян на раптовість не спрацював: бронегрупу виявили оператори безпілотників.

FPV-дрони та артилерія знищували ворожу техніку й піхоту

Обидві російські БМП атакували оператори ударних безпілотників бригади "Форпост" і суміжних підрозділів. Унаслідок ударів усю ворожу техніку було знищено.

Після ураження другої бойової машини піхоти четверо російських окупантів з її екіпажу спробували втекти. Однак їх виявили й атакували FPV-дронами.

Українські військові завдава... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інші окупанти намагалися сховатися та перечекати атаки. Проте українські військові продовжували завдавати ударів по місцях їхнього укриття – застосовували артилерію та FPV-дрони.

Атаки українських безпілотників чинили на російських військових значний психологічний тиск. Зокрема, було зафіксовано випадок самогубства одного з окупантів.

Уцілілі окупанти спробували штурмувати позиції прикордонників

Після знищення техніки троє вцілілих російських військових згрупувалися та спробували атакувати позицію українських прикордонників.

Однак ця спроба також завершилася для окупантів невдачею. Російську групу ліквідували українські піхотинці за підтримки важких ударних безпілотників "Вампір".

Таким чином, механізований штурм, для якого російські війська намагалися використати погодні умови, завершився знищенням усієї залученої техніки та ліквідацією окупантів, яка намагалася прорватися до українських позицій.

Українські прикордонники від... Джерело: deepstatemap Розгорнути

У результаті бою українські захисники знищили плавучий транспортер ПТС-2, дві бойові машини піхоти та два квадроцикли, а також ліквідували російських окупантів.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські десантники разом із суміжними підрозділами зірвали спробу прориву російських військ у районі Добропілля. Окупанти розраховували скористатися складними погодними умовами, щоб наблизитися до українських позицій, однак їхній задум провалився.