Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото

Російська Федерація за неповну добу 3 жовтня застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби для ударів по Дніпропетровській області. Регіон пережив більше 40 ворожих ударів; щонайменше три особи дістали поранення.

Деталями обстрілів (станом на 18:30 суботи) поділився в Telegram очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Він уточнив, що противник атакував три райони Дніпропетровщини.

Житловий будинок після удару противника. Джерело: пресслужба ОВА

Павлоградський район

У місті Павлоград загарбники вдарили по продовольчих складах. Там відбулася пожежа і постраждали дві людини.

Нікопольський район

Під ударами окупантів перебувало місто Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська й Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирний будинок, крамниці, будівельний магазин, господарча споруда, автівка. Постраждав 34-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

Синельниківський район

Війська держави-агресора РФ завдали удару по Маломихайлівській громаді.

Вогнеборці ліквідували займання. Джерело: пресслужба ОВА

Пожежа, що виникла через російську атаку. Джерело: пресслужба ОВА

Як раніше писав OBOZ.UA, Міністерство закордонних справ Росії анонсувало нові ракетні та дронові удари по Києву. Особливе попередження Москва адресувала іноземцям і персоналу дипломатичних місій в українській столиці.