Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Країна-терорист не припиняє своїх цинічних обстрілів по території України. У неділю, 4 жовтня, ворог, зокрема, понад 70 разів бив по Дніпропетровщині.

Одна людина загинула, у області є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Атаки РФ по Дніпропетровщині 4 жовтня. Джерело: Олександр Ганжа

"Загинула одна людина. Ще четверо дістали поранень. Понад 70 разів ворог бив по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив чиновник.

Рятувальники ліквідували нас... Джерело: ДСНС Розгорнути

Атаки РФ по Дніпропетровщині 4 жовтня. Джерело: ДСНС

Окрім того:

– У Дніпрі росіяни атакували приміщення компанії зв’язку.

– На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазини, адміністративна будівля, автозаправка, підприємство, автівка. Загинула людина. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 64-річного чоловіка. Чоловіки 28 і 61 років лікуються амбулаторно.

Рятувальники ліквідували нас... Джерело: ДСНС Розгорнути

Протягом дня російські війсь... Джерело: ДСНС Розгорнути

Рятувальники ліквідували нас... Джерело: ДСНС Розгорнути

– У Павлограді пошкоджений приватний будинок. Постраждав 45-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

– У Синельниківському районі ворог цілив по Шахтарській, Покровській, Дубовиківській і Раївській громадах. Понівечені багатоквартирний будинок і автівки.

У неділю, 4 жовтня, російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.