"Ворог присутній у північних районах міста": в ЗСУ розкрили задум армії РФ у Куп'янську

Трегубов розповів про ситуацію на фронті.

Російська армія намагається посилити свою присутність у Куп’янську Харківської області та створити умови для активніших бойових дій. Українські військові оцінюють чисельність окупантів у місті в десятки осіб, розосереджених у північних районах.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в ефірі телебачення. Інформацію оприлюднило агентство Укрінформ.

Наразі російські військові намагаються проникати в місто, накопичувати сили та переходити до активніших дій.

"Ворог присутній у північних районах міста. Загальна кількість – це десятки осіб, розпорошених по північних районах міста", – зазначив речник.

Для збільшення своєї присутності в районі Куп’янська росіяни переміщуються через Голубівку. Цей маршрут вони також використовують для евакуації поранених військових.

Трегубов пояснив, що Голубівка наразі залишається в так званій сірій зоні, російські війська не контролюють її безпосередньо, але можуть пересуватися через населений пункт.

Купʼянський напрямок. Джерело: DeepState.

"Фактично Голубівка зараз у сірій зоні. Вона не є контрольована росіянами безпосередньо, але вони можуть через неї пробігати", – сказав він.

Російська присутність на західному березі річки Оскіл залишається відносно невеликою. Водночас витіснення звідти окупантів потребує значних зусиль.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська завдали удару по евакуаційній колоні, яка виходила з Куп’янська на Харківщині. За попередніми даними, колона складалася переважно з мирних мешканців.

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