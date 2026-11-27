Ворог ударив по двох навчальних закладах у Кременчуці: постраждали діти

У пʼятницю, 27 листопада, російські війська атакували Кременчук ударними БпЛА. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено два заклади освіти, постраждали четверо людей, з них троє – це діти.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Під обстрілом РФ була центральна частина Кременчука.

"На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", – написав Дяківнич.

Спершу він повідомляв, що внаслідок атаки ворога травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надавали необхідну медична допомога.

Пізніше кількість травмованих у місті зросла до чотирьох людей, із них троє дітей.

Скриншот повідомлень Віталія... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 листопада російські окупаційні війська завдали удару по цивільному підприємству на Житомирщині. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, ще 12 людей дістали поранення.