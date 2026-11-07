Ворог запустив "Бандеролі" по Харкову: горять авто, пошкоджені будинки та тролейбуси

Російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками типу "Бандероль". Унаслідок атаки виникла пожежа у промисловій будівлі, загорілися близько десяти автомобілів.

Також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив міський голова Ігор Терехов.

Які наслідки атаки на Харків

Спочатку мер повідомив про влучання ворожого дрона в дах дев'ятиповерхового житлового будинку в Київському районі міста. Також було відомо про удар "Бандероллю" по Немишлянському району та ще одне влучання у Слобідському районі.

Згодом, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари по місту сталися у Слобідському районі.

Унаслідок атаки загорілася промислова будівля та близько десяти автомобілів. Крім того, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки й кілька тролейбусів.

У ДСНС уточнили, що внаслідок російського ракетного удару постраждали двоє людей.

У Слобідському районі частково зруйновано нежитлову будівлю та виникла пожежа. Горіли автомобілі й речі, також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легковики та громадський транспорт. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи.

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Ворог запустив "Бандеролі" п... Джерело: ДСНС Розгорнути

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 3 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову. У Немишлянському районі було атаковано перехід між корпусами одного з медичних закладів.Унаслідок ворожого удару поранення дістали 73 людини.