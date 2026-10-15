Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити

Російські окупаційні війська протягом дня 15 жовтня запустили по Україні 138 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 із них.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в офіційному Telegram-каналі. За попередніми даними військових, серед знешкоджених дронів було 79 реактивних безпілотників.

ППО збило і подавило 125 Бпла. Джерело: t.me/kpszsu

Денна атака

Противник атакував Україну з 7:30 до 18:00. Для ударів російські війська використали 138 безпілотників, зокрема 90 реактивних, а також дрони типу "Гербера" та інших типів.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 125 цілей. Це приблизно 91% від загальної кількості запущених безпілотників.

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалися до чотирьох ударних безпілотників. Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ППО збило і подавило 125 Бпла. Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Кіровоградській області, зокрема по Кропивницькому. В результаті обстрілу в обласному центрі загинули дві людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила завдавати ударів по Дніпропетровській області. Ворог ударив по приватних будинках та підприємствах.