Воскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на Запоріжжі

Селище Воскресенка Запорізької області, попри заяви окупантів про нібито його захоплення, залишається під контролем Сил оборони України. Ба більше, населений пункт розташований більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Військовослужбовці 142 окремої механізованої бригади Угруповання військ "Південь" записали відео у селищі та розгорнули український прапор. Про це 14 листопада, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Що кажуть військові

"До кінця жовтня окупанти планували суттєво прорвати нашу смугу оборони. Не зумівши реалізувати цей задум, росіяни створюють для свого командування ілюзію просування в напрямку Запоріжжя. Насправді ж Воскресенка перебуває глибоко в нашому тилу", – повідомили українські захисники.

На підтвердження цього військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео безпосередньо в населеному пункті та розгорнули там український прапор.

"Російське командування вкотре намагається видати бажане за дійсне та створити ілюзію просування на фронті", – пояснили воїни хвилю російських шейків про нібито захоплення селища.

Про що мова

В Запорізької області є одразу дві Воскресенки. Перше селище – на правому березі річки Верхня Терса (вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Барвінівка, нижче за течією на відстані 3 км розташоване село Заливне).

Воно розташоване за 74 км від обласного центру.

Воскресенка на актуальній мапі війни. Джерело: скриншот

Друге – в Пологівському районі області. Воно перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. Проте у вересні поточного року стало відомо, що і ця Воскресенка в результаті контрнаступу була звільнена і зараз контролюється Україною.

А загалом Сили оборони за результатами останніх наступальних операцій відновили контроль над понад 800 квадратними кілометрами української території.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські захисники пояснили логіку контрнаступальних операцій: військове командування під час планування наступальних операцій має насамперед оцінювати шанси на досягнення конкретного результату. Тому для проведення контрнаступу обирають ті ділянки фронту, де Сили оборони мають реальні можливості для успіху, а не просто намагаються атакувати противника на найскладніших напрямках.