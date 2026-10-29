Воювали на боці Росії: Уганда заявила про загибель або зникнення в Україні десятків своїх громадян

Щонайменше 27 громадян Уганди, завербованих до російської армії для участі у війні проти України, загинули або вважаються загиблими. З них 11 угандійців підтверджено загиблими, а тіла ще 16 громадян не вдалося знайти – зокрема, їх немає і серед військовополонених.

Про це пише Reuters. Видання посилається на лист посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ країни.

В угандійському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що отримали цю інформацію від Міністерства закордонних справ Росії через дипломатичну ноту. Представник МЗС Уганди підтвердив автентичність цього листа.

11 громадян підтверджено загиблими

У листі посольства наведені імена 11 угандійців, загибель яких підтверджена. Ще 16 громадян вважаються загиблими, однак їхні тіла поки що не вдалося знайти.

У посольстві зазначили, що пошуки проводили, зокрема, серед військовополонених, однак інформації про місце перебування цих людей не виявили. Reuters зазначає, що в документі не наведено додаткових подробиць про обставини їхньої загибелі чи зникнення.

Рональд Б. з Уганди прокоментував повідомлення Reuters. Він оприлюднив фотографію свого брата у російській військовій формі, який також був завербований РФ і загинув на війні.

"Мій брат – серед загиблих", – підписав Рональд фото.

Скриншот. Джерело: @ronaldross3

Африканців вербують до російської армії

Повідомлення про те, що громадян африканських країн заманюють до Росії обіцянками працевлаштування, а натомість відправляють на лінію фронту в Україні, з'являються дедалі частіше. Це викликало обурення в таких країнах, як Кенія, Гана та Південно-Африканська Республіка.

Україна минулого року заявляла, що на її території на боці російських військ воювали понад 1400 громадян приблизно з трьох десятків африканських країн, причому частину з них, за українськими даними, завербували шляхом обману.

Росія відкидає звинувачення в незаконному вербуванні

Російська влада заперечує незаконне вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України. Посольство Росії в Кампалі на запит Reuters щодо інформації про загиблих угандійців не відповіло.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія різко наростила вербування громадян африканських країн до своєї армії, намагаючись компенсувати нестачу особового складу та значні втрати у війні проти України. Іноземців заманюють обіцянками роботи та високих зарплат, зокрема у сфері громадського харчування або транспорту, замовчуючи ризик відправлення на фронт.