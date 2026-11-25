Вперше у світі: українська приватна ППО збила реактивну "Герань" лазером. Відео

Російський реактивний дрон-камікадзе типу "Герань" було вперше знешкоджено лазерною установкою Blysk української приватної протиповітряної оборони. Ворожа ціль намагалася атакувати нашу критичну інфраструктуру.

Про це 25 листопада розповів Сергій ("Флеш") Бескрестнов, фахівець у галузі військових радіотехнологій і позаштатний радник президента України. На своєму Telegram-каналі він поділився відповідним відео.

Точна локація, як і дата збиття безпілотника, не повідомляються.

Бескрестнов зазначив, що подібне збиття відбулося вперше у світі.

Лазерні установки ППО Blysk виготовляє українська оборонна компанія Carmine Sky. Одна з них була встановлена для захисту об'єкту критичної інфраструктури і вже продемонструвала перші результати в бойових умовах.

Реактивний дрон противника у прицілі. Джерело: скриншот ролика

Падіння безпілотника. Джерело: скриншот ролика

Вибух російської "Герані" після приземлення. Джерело: скриншот ролика

Технології лазерних комплексів протиповітряної оборони підтримують держпрограми "Приватна ППО" та Brave1. "Флеш" заявив, що розробками у сфері застосування лазерів в Україні займаються кілька підприємств.

"Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з'являються хороші новини.

Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об'єкти інфраструктури", – написав експерт.

Повний текст допису. Джерело: скриншот Telegram "Сергій FLASH | Про технології" Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, російські реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: перед ударом вони вимикають двигун і долають останню ділянку маршруту за інерцією. Крім того, останнім часом фіксують спроби підлітати до цілей на надзвичайно малій висоті, щоб залишатися поза зоною виявлення українських радарів.