"Всі стоїмо і чекаємо": у Криму скаржаться, що не можуть виїхати з півострова через удар по Керченському мосту. Відео

Жителі тимчасово окупованого Криму не можуть виїхати з півострова через Керченський міст після українських ударів. Наразі виїзд через переправу заблокований, а люди чекають на інструкції щодо подальших дій.

Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ у своєму Telegram-каналі. Вони опублікували відео, на якому місцеві жителі розповідають про ситуацію та скаржаться на неможливість залишити півострів.

"Словом, така ситуація. Кримський міст закритий, зібралась купа машин. І ми всі стоїмо, чекаємо", – каже жінка на відео.

Проблеми з виїздом виникли після серії ударів по Керченському мосту 16 і в ніч на 17 листопада. Унаслідок численних влучань обвалився арковий проліт автомобільної частини завдовжки понад 270 метрів, а також пошкоджено частину дорожнього полотна.

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Через руйнування автомобільний і залізничний рух переправою повністю зупинено. Також призупинено судноплавство через Керченську протоку.

Удари пролунали 16 і 17 листопада. Джерело: Exilenova+

Новий вигляд Кримського мосту. Джерело: Exilenova+

Росіяни обурені руйнуваннями

Керченський міст вважався одним із найбільш захищених об'єктів Росії. Для його прикриття окупанти розмістили комплекси С-400, "Панцир", "Тор" і "Бук", засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та патрульні кораблі ФСБ. Крім того, на воді облаштували додаткові загородження.

Однак це не вберегло споруду від пошкоджень. Після українських ударів російські провоєнні блогери обурювалися роботою ППО та ненадійністю захисту стратегічного об'єкта. Деякі коментатори навіть визнавали, що українські мости через Дніпро набагато міцніші за Кримський.