Втік від катувань у Росії, а тепер командує групою в ЗСУ: історія диверсанта з Нальчика

Муаз із Нальчика на Північному Кавказі пройшов через російські катівні та тюрми, де його переслідували через релігійні переконання. Після звільнення він утік до України, а з початком повномасштабного вторгнення долучився до оборони нашої держави. Нині він командує групою у складі 33-го окремого штурмового полку ЗСУ.

Про пережиті катування, втечу з Росії та бойовий шлях в Україні Муаз розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Бутусов Плюс". Він також поділився історіями бойових операцій, зокрема на Київщині, Донеччині, Харківщині та в Курській області.

Переслідування та катування в Росії

За словами Муаза, він прийняв іслам у 2012 році за власним бажанням. Однак у Росії, як стверджує чоловік, після цього його взяли "на олівець" і почали переслідувати. Спочатку його викликали до відділків без пояснення причин, а згодом почалися погрози та фізичне насильство.

"Якщо тебе взяли на олівець, то рано чи пізно тебе або посадять, або вб'ють", – пояснив Муаз.

У 2014 році Муаза затримали після нападу на російських силовиків у його рідному селі. Він стверджує, що не брав участі в цій операції, однак його затримали разом з іншими місцевими жителями та під тортурами змусили підписати потрібні слідству свідчення.

Муаз із Нальчика на Північному Кавказі. Джерело: Скриншот

Чоловік розповів, що під час затримання силовики підкинули йому боєприпаси та гранату, а згодом звинуватили в участі в незаконному збройному формуванні. Його засудили до 2,5 року ув'язнення та відправили відбувати покарання до Чувашії.

Після звільнення Муаза затримали знову – цього разу, за його словами, йому підкинули наркотики та зброю. Чоловікові намагалися інкримінувати намір виїхати до Сирії, а суд призначив йому шість років ув'язнення. За цей час він побував у кількох російських колоніях, зокрема в Чувашії, Татарстані, Оренбурзькій і Саратовській областях.

Муаз стверджує, що в місцях позбавлення волі мусульман систематично принижували, били та відправляли до карцерів. За його словами, один із працівників колонії навіть пропонував йому прийняти християнство, обіцяючи припинити переслідування.

"Тюремна система побудована не для того, щоб виправити людину, а щоб її зламати", – розповів військовий.

Муаз із Нальчика на Північному Кавказі. Джерело: Скриншот

Втеча до України та початок війни

У 2021 році в Муаза виявили захворювання, яке давало підстави для звільнення за станом здоров'я. Після виходу з колонії він знову почав отримувати погрози. Чоловік поїхав до Москви на лікування, а тим часом у його рідній республіці вбили чотирьох його близьких знайомих, яких, за його словами, перед цим катували.

Муаз вважає, що сам також перебував під загрозою вбивства. Він вирішив не повертатися додому та через посередників дістався України. На той момент, за його словами, він майже нічого не знав про ситуацію в країні.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Муаз узяв рюкзак і вирушив воювати. Спочатку він приєднався до добровольчого батальйону "Крим". Разом із побратимами працював на білоруському напрямку, зокрема в районах Матижина та Северинівки на Київщині, виконуючи розвідувальні й диверсійні завдання.

"Я взяв рюкзак, закинув туди речі, зачинив двері – і лише через два місяці потрапив назад у квартиру", – пригадав Муаз.

Згодом його група брала участь у боях за Бахмут, працювала на Кліщіївському та Харківському напрямках, а також заходила до Курської області під час української операції.

Операція в Курській області. Джерело: Скриншот

Рятував цивільних і отримував поранення

Одну з операцій, яку Муаз особливо запам'ятав, провели на Харківщині. Його група мала евакуювати цивільних із населеного пункту, частина якого перебувала під контролем російських військ. Щоб дістатися до людей, українські військові переодягнулися у форму противника та пройшли повз російські позиції.

Під час евакуації група натрапила на мінне поле. Унаслідок вибуху двоє побратимів Муаза дістали тяжкі поранення, а сам він отримав уламкове поранення шиї. Один із цивільних загинув, однак решту людей вдалося вивести.

Операція в Курській області. Джерело: Скриншот

Муаз пояснив, що ризикував заради мирних жителів, адже саме заради людей, а не території, українські військові захищають країну.

"А заради чого ми тут тоді перебуваємо, якщо не заради звичайних людей? Метр землі мені нічого не дасть. Нам важливі люди", – наголосив він.

За час служби чоловік, за його словами, отримав чотири поранення та пережив близько шести контузій, дві з яких були тяжкими.

Командує групою та розвиває її напрямок

Згодом Муаз разом із побратимами приєднався до 33-го окремого штурмового полку. Він пояснив, що обрав цей підрозділ через довіру до командирів, із якими був знайомий ще з перших років повномасштабної війни.

На новому місці чоловік почав розвивати групу для виконання завдань із застосуванням безпілотників. Військові пройшли навчання з роботи з розвідувальними та ударними дронами. За словами Муаза, підрозділ отримав, зокрема, безпілотний літальний апарат Vector вартістю близько 300 тисяч євро.

Нині його група працює на Донецькому напрямку та завдає ударів по цілях у глибині російської оборони. Муаз наголошує, що сучасна війна швидко змінюється, тому військові мають постійно навчатися й опановувати нові технології.

Говорячи про майбутнє, Муаз зазначив, що хотів би побачити розпад Росії та повернутися на Кавказ. Водночас він не виключає, що залишиться жити в Україні, адже йому подобаються українська природа та люди.

Муаз із Нальчика на Північному Кавказі. Джерело: Скриншот

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