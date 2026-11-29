Втрати РФ у листопаді 2026 року перевищили втрати за всю війну в Чечні, – Коваленко

За підсумками листопада 2026 року втрати особового складу російських окупаційних військ перевищать позначку в 65 тисяч осіб. Такий показник стане абсолютним місячним антирекордом за весь час повномасштабного вторгнення.

Поточні щомісячні втрати росіян перевершили історичні масштаби минулих конфліктів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Масштаби втрат особового складу

За словами експерта, протягом усього місяця спостерігалася стабільна динаміка, що вказувала на подолання порогу в 60 тисяч ліквідованих і поранених окупантів, однак на четвертому тижні листопада показник упевнено наблизився до 65 тисяч.

Коваленко наголосив, що поточні щомісячні втрати російської армії перевершили історичні масштаби минулих конфліктів. За один місяць в Україні РФ втрачає більше солдатів, ніж становили офіційні втрати Радянської армії за весь період афганської кампанії.

Крім того, листопадові втрати перевищили офіційні дані про втрати ЗС РФ за час першої та другої Чеченських війн разом узятих.

Логістичний локдаун і рекорди у техніці

Окрім живої сили, російська армія в листопаді зіткнулася з безпрецедентним знищенням автомобільного транспорту. Станом на 29 листопада втрати ворога в цій категорії вже становили 13 186 одиниць.

Коваленко зазначив, що протягом останнього тижня листопада росіяни втрачали від 500 до 600–650 одиниць автомобільної техніки, що чітко свідчить про те, що за підсумками місяця цей показник перевищить 14 тисяч.

Експерт звернув увагу, що Силам оборони вдається підтримувати такі темпи ураження ворожої логістики, незважаючи на погіршення погодних умов і технічні обмеження у роботі систем супутникового зв’язку Starlink і Starshield.

За оцінкою Коваленка, замість територіальних успіхів російська армія в листопаді встановить одразу два історичні антирекорди за втратами, що заганяє окупаційні війська в логістичний та оперативний глухий кут.

Втрати техніки армії РФ. Джерело: Telegram / Александр Коваленко

Втрати особового складу. Джерело: Telegram / Александр Коваленко

Нагадаємо, українські далекобійні удари дедалі більше підривають здатність РФ забезпечувати внутрішні потреби в пальному. Купити бензин росіяни можуть не всюди, у низці регіонів і великих міст спостерігається дефіцит бензину, на АЗС запроваджують обмеження.

Як розповідав OBOZ.UA, в ISW попереджали, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Молдові, щоб зірвати її вихід із СНД.