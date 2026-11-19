Втрати Росії у війні перевищують темпи набору: в ISW розповіли, як Кремль намагається заспокоїти населення

Міністерство оборони Росії акцентує увагу на успіхах у наборі контрактників, попри реальне зниження темпів вербування та зростання втрат на фронті. Таким чином російська влада намагається знизити тривожність у суспільстві через можливу нову хвилю мобілізації.

Незалежні оцінки свідчать про уповільнення припливу новобранців від початку 2026 року, навіть попри суттєве збільшення грошових стимулів. Про це пише Інститут вивчення війни.

Офіційні заяви міноборони РФ

Російське відомство 17 листопада відзвітувало про виконання плану набору до армії на 2026 рік на 89,3%, а до Сил безпілотних систем – на 98,7%. В ISW вважають, що Москва використовує ці показники як аргумент на користь того, що країна здатна комплектувати війська добровольцями й не потребує чергового часткового призову резервістів. Однак експерти інституту вважають офіційну статистику відомства завищеною.

За підрахунками економіста Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, які ґрунтуються на даних Мінфіну РФ, за перші дев’ять місяців 2026 року контракти з Міноборони підписали близько 263 тисяч осіб. Цей показник майже на 10% нижчий за прогнози на 2025 рік.

Середній темп набору в період із січня до вересня становив близько 1000 осіб на добу. На початок вересня 2026 року середній розмір регіональної одноразової виплати за підписання контракту зріс приблизно до 2,34 мільйона рублів (близько 28 400 доларів США).

Співвідношення втрат і поповнення

За даними Генерального штабу Збройних сил України, які наводять аналітики, втрати російської армії у 2026 році вже перевищили 420 тисяч осіб – у середньому по 1307 осіб щодня.

Водночас інтенсивність втрат наприкінці року помітно зросла. Жовтень 2026 року став для російських військ місяцем із найбільшими втратами за весь час повномасштабного вторгнення, а в листопаді середньодобовий показник сягнув 2269 осіб. В ISW наголошують, що щоденні втрати й надалі випереджають темпи набору, а високі фінансові бонуси вже не забезпечують достатнього припливу контрактників для поповнення втрат особового складу.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі постійної загрози мобілізації у третьому кварталі 2026 року кількість росіян, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії сягнула найвищого показника за весь період спостережень. Ці країни вважаються популярними напрямками для жителів Росії, які обирають антивоєнну еміграцію.