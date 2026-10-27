"Вибили ворога, закріплюємось на нових позиціях": Зеленський повідомив про важливу операцію на Куп'янському напрямку. Відео

На Купʼянському напрямку Сили оборони України проводять унікальну операцію "Велес", під час якої вже знищили понад сотню російських військових та взяли в полон більш як 30 окупантів. Українські захисники просунулися під землею на понад 15 кілометрів та закріплюються на нових позиціях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. Операцію проводить 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

Про перші результати та перебіг операції президенту доповіли командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий, командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігор Оболєнський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Українські військові використали підземні комунікації

Російські окупанти намагалися використати старий магістральний газопровід під річкою Оскіл для прихованого проникнення в тил ЗСУ і виходу до Куп'янська з півночі. Українське командування випередило ворога та саме провело підземний наступ.

"Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку", – зазначив президент.

Куп'янськ на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Понад 15 кілометрів під землею та понад 100 знищених окупантів

Українські військові повністю перекрили підземний маршрут ворога. Одним із ключових результатів операції Зеленський назвав просування українських військових під землею на понад 15 кілометрів.

Президент також повідомив, що під час боїв ліквідовано понад 100 російських окупантів та ще більше ніж 30 взято в полон.

Українські захисники просуну... Джерело: 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" Розгорнути

Операцію проводить 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Українські військові поєднали підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому не дали окупантам зайти в тил Куп’янська.

"Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Ми перемогли росіян у цій битві. І впевнені, що переможемо у цій війні", – наголосили в "Хартії".

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України провели на Куп'янському напрямку підземний контрнаступ, просунувшись підземними комунікаціями в тил російських окупантів. Ворог зазнав відчутних втрат, також операція "Велес" завдала удару по логістиці росіян.