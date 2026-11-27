Виконує роль "мозку" для дронів: в Україні створили власний мікрокомп’ютер, щоб закрити дефіцит деталей. Фото

Українська компанія DroneMate AI створила перші тестові зразки мікрокомп’ютера DMCM-5. Він має стати альтернативою Raspberry Pi Compute Module 5, яких виробникам дронів уже бракує.

Розробка має закрити нестачу компонентів для українських виробників дронів і розширити можливості безпілотників. Про це в інтерв’ю "Мілітарному" розповів CEO DroneMate AI Дмитро Ковтун.

Що відомо

Українська компанія DroneMate AI виготовила перші тестові зразки мікрокомп’ютера DMCM-5, що є альтернативою популярному Raspberry Pi Compute Module 5.

За словами Ковтуна, виробникам дронів уже бракує комп’ютерів Raspberry Pi у потрібній кількості.

"Новий модуль DMCM-5 виконує роль "мозку" безпілотника і повністю сумісний із Raspberry Pi Compute Module 5 – його можна встановлювати на дрони замість оригіналу без переробки плат", – йдеться в матеріалі.

Поки що модуль працює на китайському процесорі, що є бюджетним рішенням для масових дронів. Однак команда вже розробляє аналог на європейському процесорі, щоб відмовитися від компонентів із КНР і мати змогу експортувати продукцію.

У чому відмінність українського мікрокомп'ютера

Українська розробка має вбудований нейропроцесор на 6 TOPS. Він дозволяє запускати нейромережі для розпізнавання цілей та автономної роботи без підключення додаткових прискорювачів.

Також на прохання військових інженери повернули у модуль аналоговий відеовихід, який був у четвертому поколінні Raspberry Pi, але зник у п’ятому.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що від початку 2026 року українські військові за допомогою безпілотників уразили понад 2 мільйони цілей російських окупантів. Серед них – більш ніж 320 тисяч російських військових, яких ліквідували або важко поранили. Найбільше уражень зафіксовано у жовтні – понад 257 тисяч.