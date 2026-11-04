НРК "Змій DROID 12.7".

Вимоги поля бою спонукають: 225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику. Відео

У 225-му окремому штурмовому полку продемонстрували штурмові дії із залученням піхоти, повітряної розвідки та наземного роботизованого комплексу. Підрозділ розвиває дронно-штурмовий напрям, щоб зменшити ризики для військовослужбовців і розширити можливості піхоти під час бойових завдань.

Про це повідомляє DeepState у своєму Telegram-каналі. Аналітичний проєкт опублікував відео роботи українських штурмовиків і наземного роботизованого комплексу "Змій DROID 12.7".

На оприлюднених кадрах видно, як штурмовики просуваються до позицій противника під контролем повітряної розвідки. Разом із піхотою працює наземний роботизований комплекс "Змій DROID 12.7", оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2.

Наземний роботизований компл... Джерело: Скриншот Розгорнути

Кулемет Browning M2. Джерело: Скриншот

За інформацією DeepState, ще рік тому 225-й полк використовував класичну тактику штурмових груп – Sturmtruppen. Однак зміни на полі бою спонукають підрозділ розвивати взаємодію піхоти з безпілотними системами, які працюють як у повітрі, так і на землі.

Повітряна розвідка контролює просування штурмових груп, тоді як наземний роботизований комплекс забезпечує вогневу підтримку. Поєднання цих засобів із діями піхоти становить основу дронно-штурмового підходу, який, за оцінкою DeepState, розширює можливості підрозділу під час атак і допомагає зменшувати ризики для особового складу.

Російські окупанти перед ураженням. Джерело: Скриншот

Російські окупанти перед вогневим ураженням. Джерело: Скриншот

Ураження російських військових. Джерело: Скриншот

Окупантів було ліквідовано. Джерело: Скриншот

"Змій DROID 12.7", показаний у відео, є спільною розробкою українських компаній Rovertech і DevDroid. Комплекс оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із кулеметом калібру 12,7 мм. Оператор керує рухом платформи та її озброєнням через єдину систему управління.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Куп'янському напрямку Харківської області військові 116-ї окремої механізованої бригади почали використовувати наземні роботизовані комплекси для атак на російських окупантів. Машини оснащують кулеметами та гранатометами.

Водночас у бригаді НРК переважно виконують логістичні завдання: доставляють на лінію бойового зіткнення боєприпаси, провізію та інші необхідні вантажі. Такі платформи допомагають зберігати життя військовослужбовців, адже можуть перевозити значну кількість припасів за один рейс.