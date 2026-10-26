Витримує мороз −20°C: у Fire Point назвали секретний компонент, який використовують у своїх дронах. Фото

Компанія Fire Point розповіла про використання українського сала у своїх дронах для захисту окремих компонентів від морозу. За словами розробників, цей простий спосіб допомагає впоратися з проблемами, які виникають під час роботи техніки за температури близько −20°C.

У дописі в соцмережі X (колишній Twitter) компанія пояснила, що в ракетній науці не завжди потрібні складні рішення. Іноді достатньо сала, щоб захистити чутливі елементи від холоду.

Іноді достатньо сала, щоб за... Джерело: Fire Point Розгорнути

Інженерія проти морозу

У Fire Point зазначили, що за температури близько −20°C мороз може заморожувати камери дронів і кабелі, а також прискорювати розряджання акумуляторів. Для захисту чутливих компонентів розробники використовують простий шар сала.

"Хитрість ракетної науки в тому, що найкраще рішення не завжди найскладніше. Іноді це сало", – йдеться в повідомленні компанії.

У Fire Point наголосили, що розумна інженерія полягає не в тому, щоб усе ускладнювати, а в тому, щоб знати, які рішення працюють.

Розробники використовують простий шар сала. Джерело: Fire Point

Розробка ракет

Fire Point також працює над українськими балістичними ракетами FP-7 і FP-9. 5 серпня генеральна директорка компанії Ірина Терех розповіла виданню The War Zone, що FP-9 із розрахунковою дальністю 850 км готується до першого запуску восени. Двигун цієї ракети містить 4,6 тонни твердого палива, тоді як у FP-7 – одну тонну.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку української балістики та заявив, що необхідних результатів очікують у 2026–2027 роках.

10 вересня на оборонній виставці MSPO-2026 у польському Кельце Терех повідомила, що FP-7 пройшла два етапи випробувань, а FP-9 перебувала на другому етапі. Вона також анонсувала "приємні сюрпризи".

1 жовтня Зеленський оприлюднив відео першого бойового застосування української тактичної балістичної ракети FP-7 та заявив про подальше нарощування її виробництва.

Фінансування Данії

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що Данія надасть державну гарантію на 750 млн данських крон, або близько 100,3 млн євро, за кредитом для дочірньої компанії Fire Point у країні.

Фінансування забезпечуватиме Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO). Це рішення має полегшити залучення коштів для компанії, якій через війну в Україні складно отримувати кредити на звичайних комерційних умовах.

Розміщення виробництва за межами України також має допомогти захистити його від російських ударів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Fire Point розкрили, чим атакували об’єкти у Санкт-Петербурзі.