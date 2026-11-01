"Виведу тебе на міни!" Ватажок окупантів погрожував стратою своєму солдату. Аудіо

На Слов'янському напрямку російський командир погрожував убити підлеглого з 123-ї мотострілецької бригади армії РФ. Окупант на ім'я Ґоша заблукав дорогою на позиції та несвоєчасно доповідав по рації, чим розлютив свого ватажка.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Воєнні розвідники зафіксували погрози під час роботи на Слов'янському напрямку та оприлюднили аудіозапис у своєму Telegram-каналі.

На записі чути, як командир сипле образами на адресу підлеглого та погрожує йому розправою.

"Слушай сюда, б..дь, п..рас дырявый, б..дь! Вы чего, с..ка, сюда пришли, б..дь, на..й – нервы телепать? Так я сейчас с тобой закончу быстро, на..й, выведу тебя на мины, п..дар е..ный, б..дь, дырявый, с..ка! [...] Ты сейчас, с..ка, сдохнешь!" – кричить російський командир.

У ГУР нагадали російським військовослужбовцям, що здача в полон – єдиний шанс зберегти життя. Для цього можна звернутися через Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донеччині українські військові ліквідували 48-річного громадянина Індонезії Тауфіка Мухаммада, який воював на боці російської армії. До поїздки в Росію він працював таксистом у Джакарті, а російські вербувальники знайшли його резюме та запропонували заробіток. Індонезійця призначили кулеметником, проте він загинув уже під час першого бою на Донеччині.

Також OBOZ.UA писав про ліквідацію на Луганщині громадянина Ботсвани Пако Намоґанґа, який воював на боці окупантів. За даними ГУР, чоловіка завербували через WhatsApp у чаті з пошуку роботи в Росії, де пропонували службу в армії. Після підписання однорічного контракту та нетривалої підготовки його відправили на фронт. Орієнтовно через місяць після укладення контракту найманець загинув поблизу Новолюбівки.