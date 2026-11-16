Виявляє та подавляє від FPV до КАБів: як українська "Ай-Петрі", розробку якої фінансував Порошенко, протидіє повітряним загрозам ворога

Український комплекс радіоелектронної боротьби "Ай-Петрі СВ" допомагає виявляти та придушувати російські безпілотники, зокрема розвідувальні дрони, FPV та "Шахеди". Крім того, військові фіксували випадки, коли його робота впливала на точність російських керованих авіабомб.

Про це йдеться в матеріалі видання Mezha. Комплекс розробила українська команда Storkway. На початковому етапі проєкт профінансував благодійний фонд п'ятого президента України Петра Порошенка, вклавши у розробку 150 млн грн.

Як працює комплекс

"Ай-Петрі СВ" – це не просто станція РЕБ, а апаратно-програмний комплекс, який об'єднує засоби радіоелектронної розвідки, придушення сигналів і спостереження. Його програмне забезпечення збирає інформацію з різних джерел, формує загальну картину повітряних загроз і допомагає розподіляти засоби протидії між цілями.

Система самостійно визначає, які частоти можна використати для придушення конкретного засобу та скільки комплексів потрібно залучити для боротьби з певною кількістю цілей. Якщо загроза зникає, засоби можуть переключатися на інші цілі. Це зменшує навантаження на операторів і допомагає уникати помилок через втому.

Комплекс здатний виявляти цілі в діапазоні частот 300–6000 МГц, а пеленгувати їх – на відстані 20–30 км. Він має стаціонарну та мобільну версії. Останню можна перевозити на пікапі й розгорнути приблизно за 10 хвилин.

У 2024 році Міністерство оборони України кодифікувало "Ай-Петрі СВ".

Комплекс "Ай-Петрі СВ" на виставці MSPO. Джерело: mezha.ua

Від ідеї до системи

Ідея створення комплексу виникла ще під час АТО. Розробники мали досвід роботи над системами РЕБ "Нота" й розуміли, що поширення безпілотників потребуватиме нових засобів протидії. Після початку повномасштабного вторгнення частина інженерів об'єдналася в команду Storkway та взялася за нову розробку.

Спочатку команді бракувало фінансування, а в Міністерстві оборони від запропонованої розробки відмовилися. Натомість її потенціал побачив благодійний фонд народного депутата та п'ятого президента України Петра Порошенка. Фонд вклав у проєкт 150 млн грн, і вже за п'ять місяців перші комплекси почали випробовувати на південному фронті.

Передача комплексів "Ай-Петрі СВ" військовим. Джерело: mezha.ua

На початковому етапі система ще була недосконалою, зокрема потребувало доопрацювання програмне забезпечення. Однак військові побачили її потенціал, і розробку продовжили за їхнього супроводу.

Спочатку "Ай-Петрі СВ" створювали для боротьби з CRPA-антенами, які використовують російські "Шахеди" для захисту супутникової навігації від перешкод. За даними розробників, комплекс зміг придушити чотириканальну CRPA-антену одним засобом РЕБ.

Від FPV до бомб

Згодом можливості комплексу розширили. Його почали використовувати не лише проти "Шахедів", а й для боротьби з російськими розвідувальними дронами. За словами військових, "Ай-Петрі СВ" застосовували, зокрема, для прикриття артилерійських підрозділів, адже ворожа розвідка намагається виявляти й уражати такі цілі.

У новіших версіях комплексу з'явилися модулі протидії радіокерованим FPV-дронам. Це дозволило використовувати його для захисту логістичних маршрутів.

В окремих випадках військові також помічали, що в зоні роботи "Ай-Петрі СВ" знижувалася точність російських керованих авіабомб. Річ у тім, що КАБи, як і безпілотники, використовують CRPA-антени для підвищення точності навігації.

Ветеран і колишній командир 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій Козел із позивним Купол розповів, що військові фіксували випадки, коли бомби падали за українськими позиціями або не долітали до них. Водночас ефективність такого впливу залежить від тактики застосування комплексу.

Замаскований "Ай-Петрі СВ". Джерело: mezha.ua

Розвиток системи

Storkway продовжує вдосконалювати "Ай-Петрі СВ", зокрема його програмне забезпечення. Тепер система може отримувати інформацію не лише від власних комплексів, а й від інших засобів радіоелектронної розвідки та радарів.

Це дає змогу об'єднувати дані в єдину картину повітряних загроз і координувати роботу різних засобів протидії, зокрема РЕБ і ППО.

Окремий напрям роботи – боротьба з російськими MESH-мережами, які дозволяють окупантам керувати безпілотниками на значній відстані. Комплекс уже має детектори, що автоматично виявляють такі мережі на російських "Молніях" і "Шахедах". Водночас протидія MESH-системам на реактивних дронах залишається складним завданням через високу швидкість цих цілей: для ефективного придушення потрібне щільніше поле РЕБ.

Розробники також працюють над збільшенням дальності виявлення ворожих цілей до 150 км.

До кінця року на озброєнні українських військових планують мати понад 500 комплексів "Ай-Петрі СВ". Однак, за оцінками військових, цієї кількості недостатньо для потреб фронту й тилу. Частину систем закуповують за кошти іноземних партнерів, які замовляють їх для української армії через Міністерство оборони, а також українських благодійних фондів.