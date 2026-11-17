Як вибухав міст через Керченську протоку: в СБУ показали унікальне відео уражень незаконної споруди

17 листопада Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Кримського мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань, потужні вибухи в районі кріплень металевих арок та руйнування конструкцій автомобільної частини споруди.

Внаслідок ударів перекриття мосту обвалилося у воду. Про це СБУ розповіла у своєму Telegram-канлі.

Хто завдав удару

В СБУ наголошують, що саме спецпризначенці "Альфи" СБУ успішно відпрацювали по автомобільній частині незаконної споруди, уразивши конструкції мосту. На оприлюднених кадрах видно серію влучань і потужні вибухи в районі кріплення металевих арок.

Потужний вибух в районі кріп... Джерело: Скриншот Розгорнути

Застосована зброя

Для ураження мосту українські спецпризначенці застосували ракети-дрони "Паляниця". За інформацією СБУ, удари призвели до руйнування конструкцій, після чого перекриття автомобільної частини споруди обвалилося у воду.

Під час ширшої операції Сили оборони також залучали ракети "Нептун", дрони "Рута" та комплекси FP-5 "Фламінго".

Хід підготовки

За даними Служби безпеки, СБУ спільно з Генеральним штабом ЗСУ готували цю операцію близько місяця. Вона складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично уражали російську протиповітряну оборону. Після цього почалися безпосередні удари по мосту.

Частину атак Служба безпеки провела самостійно. На завершальному етапі до операції долучилися інші підрозділи Сил оборони України.

Четверте ураження мосту

У відомстві нагадали, що Кремль роками називав Кримський міст одним із найбільш захищених об'єктів у світі та демонстрував його як символ російської могутності. Однак українська спецоперація знову поставила під сумнів заяви Москви про його невразливість. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні.

"Ворог може скільки завгодно вихваляти свою ППО та будувати захисні рубежі, але це не врятує її стратегічні об’єкти від українських спецоперацій", – наголосили у пресслужбі.

У СБУ зазначили, що це вже четверта операція з ураження Кримського мосту. І ні російська протиповітряна оборона, ні побудовані захисні рубежі не змогли вберегти стратегічну споруду від українського удару.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна "склала" Керченський міст всього за добу. Вранці 17 листопада обвалилася арка і щонайменше два прольоти автомобільної частини Керченського (Кримського) мосту завдовжки близько 270 метрів, також частково було пошкоджено залізничну частину. Це стало результатом системних, високоточних ударів Сил оборони України по мосту комбінованого типу засобами ураження.