Якщо Іран створив тисячі ракет, зможе й Україна: Шарп назвав найкращий спосіб протидії балістичним ракетам

Додаткові ракети до систем Patriot можуть відбити більшу кількість ворожих балістичних атак, але глобально розв’язати проблему не здатні. Країна-агресорка Росія постійно нарощуватиме виробництво своїх засобів ураження та вдосконалюватиме їх, тому не слід розраховувати на те, що за певної кількості протиракет вдасться "відстрілятися". Такого стану апріорі неможливо досягти. Доцільніше стримувати ворога й залякувати його. Україна вже має низку розробок, які в разі масового виробництва можуть стати "вагомим аргументом" для противника не завдавати ударів по нашій країні.

Що буде з військовою допомогою США після виборів? Дуже багато залежатиме від відносин, які складуться між оновленим Конгресом і главою Білого дому Дональдом Трампом, а також від того, яку роль відведуть Україні. Військова допомога Європи триватиме, Україна зможе без труднощів пережити зиму. Вибори 2027 року у Франції несуть певну загрозу, оскільки лідерка перегонів Марін Ле Пен заявила про намір повністю припинити допомогу Україні. Проте й тут є підстави для обережного оптимізму.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

– На виборах у США Республіканська партія зазнала поразки. На вашу думку, що це означає з погляду військової підтримки України, зокрема, чи можна очікувати, що ще за нинішнього складу Конгресу обсяги допомоги можуть зрости? Чи може у США бути ухвалене рішення щодо ракет до Patriot?

– Не думаю, що взагалі йдеться про конкретні рішення щодо ракет. Наразі ракети потрібні Сполученим Штатам, і, найімовірніше, є дефіцит цих ракет. Тож, чесно кажучи, я можу очікувати в найкращому разі певного збільшення постачань, але це не пов’язано з нинішніми виборами.

Щодо подальших подій, то дуже багато залежатиме від того, які взаємини встановляться між Трампом і обома палатами Конгресу. З одного боку, імовірно, вони мають можливість обмежувати дії президента й намагатися нав’язати йому ті чи інші кроки. Але з іншого боку, Трамп має можливість суттєво обмежувати законотворчість, фактично накладаючи вето. Зрештою, я можу припустити, – але це лише припущення, – що кожна зі сторін захоче здійснювати ті чи інші кроки, відповідно, вони будуть змушені йти на компроміс. Усе питання в тому, де тут опиниться Україна.

Цього разу Конгрес і Сенат мають більшу вагу в усьому, що стосується допомоги Україні, хоча це не може бути ініціативою на кшталт: дайте Україні трохи більше ракет. Якщо Пентагон каже, що ракет немає або вони в дефіциті, така ініціатива не допоможе. Найголовніше, щоб Україна не стала розмінною монетою в цих суперечках і каменем спотикання, а навпаки, щоб серед кроків, які підштовхнуть Трампа піти назустріч Конгресу, було й збільшення допомоги Україні, тобто якісь конкретніші кроки. До речі, це стосується й санкцій проти Росії.

Тобто тут є певна перспектива, але питання ще й у тому, наскільки Трамп після виборів буде мотивований щось робити щодо переговорного процесу. Зараз чинник виборів на нього вже не впливає. Останніми тижнями загострилися відносини з президентом Зеленським, тиск на Україну, щоб вона не завдавала ударів по російських НПЗ, був продиктований бажанням створити атмосферу, яка призведе до зниження цін на пальне, але зараз це вже не актуально, хоча ціни на пальне завжди актуальні для громадян США. Питання в тому, чи буде Трамп активним, чи махне рукою і вирішить, що все одно нічого суттєвого не доб’ється.

Тут можна побоюватися сценарію, коли Конгрес і Сенат у новому складі тиснуть на Трампа, зокрема й через Україну, а він, керуючись принципом "на зло", спробує зробити так, щоб саме в цьому питанні нічого не було досягнуто. У цьому я маю побоювання. Але я також можу припустити, що, якщо справа не дійде до такого рівня, а Конгрес і Сенат підійдуть до питання мудріше, то саме допомога Україні – це те питання, щодо якого сторони зможуть домовитися, щоб кожен отримав щось своє.

Загалом, усе залежить насамперед від цієї динаміки, яка особливо проявиться вже за два місяці, після зміни складу Конгресу та часткової зміни Сенату. Тому я думаю, що в майбутнє можна дивитися з дуже обережним, але все ж оптимізмом. Якщо оптимізм виявиться менш обережним, нехай це буде приємним сюрпризом.

– Італія затримала допомогу Україні до виборів у США, фактично озираючись на те, що відбувається у Штатах. Звісно, це дуже негативний сигнал. На вашу думку, якщо суто теоретично припустити, що з тих чи інших причин військова допомога ЄС Україні суттєво скоротиться, чи зможе Україна принаймні пережити цю зиму?

– Україна ще й як зможе пережити зиму, навіть якби допомога припинилася просто тут і зараз, але про це не йдеться. Україна має не такий уже й жахливий запас міцності. Водночас жодна країна Європи не припиняє допомогу так різко.

Якщо ми говоримо про можливе зниження, то воно може бути плавним – на рівні затримок або коли в якійсь країні до влади прийде нове керівництво, яке виступає проти надання Україні військової допомоги. Ось тоді теоретично може бути різке скорочення допомоги. Тут, наскільки я розумію, основна загроза або основні ризики пов’язані з виборами у Франції. Марін Ле Пен, яка є явною фавориткою перегонів, говорила, що протягом пів року після приходу до влади вона припинить допомогу Україні, а не тієї ж миті. Це дещо обнадіює. Крім того, виходить, що вона усвідомлює: допомагати Україні – це не погано, але пояснює, що грошей немає, тому ми ще пів року протримаємося, а потім припинимо.

Можу додати ще трохи оптимізму, хоча ми поки не можемо бути в цьому впевненими. Одна річ – передвиборча кампанія, а інша – коли людина приходить до влади: її розуміння деяких речей може змінитися. Їй дають ті чи інші пояснення, зокрема й фахівці, і вже не потрібно популістично в межах кампанії говорити, що допомога проблематична з тієї чи іншої причини. Є й такий шанс.

Але загалом потрібно виходити з найгіршого сценарію, а найгірший сценарій – це припинення допомоги з боку Франції. І це основна загроза, основна проблема. Але навіть якщо через пів року після виборів у Франції допомогу повністю обнулять, то навіть у цьому разі Франція буде готова продавати певну французьку зброю, принаймні за гроші, якщо хтось виділить кошти. А французька зброя потрібна Україні, адже, крім усього іншого, Україна певною мірою стала залежною від французької зброї – винищувачів Mirage, для яких потрібні запчастини, або угоди щодо Rafale тощо.

Але поки такі країни, як Німеччина, Велика Британія, Франція, дотримуються своїх позицій, немає жодних підстав вважати, що хтось раптом щось зірве. Що стосується допомоги Італії, то, хоч вона й важлива, загалом вона має другорядне значення порівняно з провідними країнами.

Давид Шарп. Джерело: Новая газета

До речі, один із розрахунків Путіна, коли він оцінює свої перспективи з погляду війни, полягає в тому, що, з одного боку, він завдаватиме Україні максимальної економічної шкоди, а з іншого – допомога Україні не зростатиме, а навіть скорочуватиметься. На це спрямовані і гібридна війна, і залякування, і сподівання на те, що ті чи інші сили, які прийдуть до влади на Заході, урізатимуть допомогу Україні. Вочевидь, такі сподівання він покладає і на французів.

– Останнє запитання щодо нашої поточної ситуації в Києві. Росія зрозуміла, у чому її перевага – балістичні ракети – і активно нею користується. Який ваш прогноз – чи зможе Україна знайти в союзників засоби протидії балістичним ракетам, чи є в союзників такі засоби в достатній кількості, а якщо ні, то як розвиватиметься ситуація далі?

– Що таке достатня кількість, кожен визначає для себе сам: які запаси є недоторканними, а що можна використовувати. Судячи з усього, європейські союзники України дійшли висновку, що вони майже досягли дна.

Близько чотирьох сотень ракет для Patriotу європейців є, з них двісті – у поляків. Вони могли б швидко передати значну частину цих запасів, але цього не відбувається. Отже, вони виходять із того, що їхніх запасів мінімально достатньо для власних потреб, тому найближчим часом узяти велику кількість ракет ніде. Це майже медичний факт.

Загалом важливо розуміти, що відстрілюватися гігантською кількістю ракет і зенітно-ракетних комплексів – це не вихід, це неможливо. Не існує стовідсоткової оборони, навіть якщо Patriot стоїть на місці й є перехоплювачі. Це так не працює, до того ж завжди простіше виробляти більше балістичних ракет, ніж Україна отримає перехоплювачів. Сьогодні в усьому світі виробляють п’ятдесят або трохи більше перехоплювачів на місяць. Якщо припустити, що всі вони надходили б Україні, що в принципі абсолютно неможливо, Росія виробляє понад сто балістичних ракет і відносно легко може збільшити цю кількість до 150-200.

Тому перехоплювачами не відстрілятися, до того ж кожен перехоплювач коштує 4-6 мільярдів доларів, і бути впевненим у тому, що хтось постачатиме тобі їх безплатно сотнями щороку протягом тривалого часу без обмежень, не можна. А якщо Росія зробить такі ракети, як в Ірану, а це нескладно, дальністю 1500 кілометрів, які Patriot збивати дуже важко й майже неможливо, а якщо ще й подвоїть виробництво, проблеми не вирішаться.

Отже, ніколи не відстрілятися, я вже не кажу про те, що ЗРК Patriot, щоб збивати балістичні ракети, має перебувати дуже близько від місця, яке обстрілюють. Навіть якщо в умовному місті Х немає особливо важливих цілей, але там немає Patriot, його просто обстріляють в одні ворота, я вже не кажу про використання реактивних дронів і всіляких квазіерзац-крилатих ракет.

Розв’язання цієї проблеми, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, лише у стримуванні та залякуванні. Це завдання ударів по місцях виробництва тих чи інших компонентів ракет, щоб їх просто було менше, а головне – це можливість завдати противнику еквівалентної та більшої шкоди, зокрема завдаючи ударів по Москві, щоб він просто зрозумів, що ціною ударів по київській енергетиці будуть удари по московській енергетиці. Це найкраща "ППО", яка може бути, і це завдання можна розв’язати.

Якщо Іран створив тисячі ракет середньої дальності, то я не бачу причин, чому Україна не може, спираючись, зокрема, на допомогу багатьох західних країн, зокрема фінансову. Ті чи інші розробки можна віддати на аутсорсинг, створити такий арсенал крилатих і балістичних ракет, який стане противагою арсеналу Росії. Є кроки, які вже робляться. Це, зокрема, ракети "Рута" Блок 1, випуск яких уже сягнув 300 на місяць, "Рута" Блок 2 дальністю 800 кілометрів із важкою боєголовкою. У разі масового виробництва це дуже вагомий аргумент. Саме в цьому напрямку потрібно рухатися, а не думати про те, де дадуть 12 чи 24 ракети Patriot. Якщо дадуть навіть 24 ракети Patriot на місяць, що було б колосальним приростом, це лише трохи полегшить ситуацію, але не розв'яже проблеми. Проблеми розв'язуються іншими способами.